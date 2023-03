Basar in der Sporthalle

Am Samstag, 4. März, von 13 bis 15 Uhr gibt es beim Heilsberger Damen- und Herrenbekleidungsbasar in der Sporthalle Heilsberg (Carl-Schurz-Straße) Frühjahrs- und Sommerbekleidung, Schuhe, Taschen, Bücher und Accessoires zu kleinen Preisen. Die Cafeteria ist geöffnet. Deren Einnahmen sowie 15 Prozent aus den Verkaufserlösen gehen an die Deutsche Krebshilfe.

red