AWO-Mittagstisch startet wieder

Bad Vilbel - Ab Montag, 12. September, gibt es im AWO-Treff in der Wiesengasse 2 wieder ein Mittagstisch-Angebot. „Wir freuen uns, dass wir dieses Angebot nach langer coronabedingter Unterbrechung wieder aufnehmen können“, sagt Rainer Fich, Vorsitzender der AWO Bad Vilbel. Dafür arbeitet sie mit der Behindertenhilfe Wetteraukreis gGmbH (bhw) zusammen.

Mit Tafelausweis erhalten Gäste einen Nachlass von vier Euro auf den Essenspreis von sechs oder 6,50 Euro. Das hat der Magistrat der Stadt Bad Vilbel in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. „Das Angebot eines Mittags-tisches für Bürgerinnen und Bürger mit einem Tafelausweis ist ein sehr wichtiges soziales Angebot in unserer Stadt. Hier gibt es nicht nur ein reichhaltiges Menü, die Gäste haben vielmehr auch die Möglichkeit in Gesellschaft zu sein und sich auszutauschen. Gerade Menschen mit sehr geringem Einkommen beispielsweise können sich ansonsten einen Restaurantbesuch kaum oder nicht leisten, der AWO-Mittagstisch bietet ihnen aber eine vergleichbare Möglichkeit“, wird Ricarda Müller-Grimm (SPD) zitiert. Die Sozialdezernentin freut sich, dass der städtische Zuschuss nun um einen Euro pro ausgegebenen Essen steigt.

Angeboten wird immer eine Vorspeise, eine Hauptspeise und ein Dessert. Am Eröffnungstag gibt es einen Blattsalat mit Vinaigrette, als Hauptspeise Grüne Soße mit gekochten Eiern und Salzkartoffeln und zum Nachtisch einen Schokokuchen. Zubereitet und serviert wird das Mittagessen von einem Küchenteam der bhw. „Wir freuen uns, unseren Mittagstisch mit diesem Partner umzusetzen. Denn damit gehen wir einen weiteren Schritt in unserem sozialen Engagement“, so Fich. Die bhw beschäftigt Menschen mit geistigen oder psychischen und seelischen Beeinträchtigungen. Diese Menschen werden von der bhw auf ihrem Weg ins Berufsleben begleitet. So können sie zum Beispiel eine sogenannte Teilqualifizierung zum Hauswirtschaftshelfer absolvieren. Hier lernen die Teilnehmer die Grundlagen des Berufs. Dazu gehört beispielsweise das Zubereiten von Speisen, Tische zu decken, ein Büfett herzurichten sowie Speisen und Getränke zu servieren.

Die AWO Bad Vilbel freut sich auf ein Wiedersehen mit alten und natürlich auch neuen Gästen, heißt es in der Mitteilung. Der Mittagstisch wird immer montags zwischen 12 und 13.30 Uhr in der Wiesengasse 2 angeboten. Der aktuelle Speiseplan ist im Internet unter der Adresse www.awo- badvilbel.de/awo-mittagstisch/ abrufbar. red