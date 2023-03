Autolack zerkratzt

Einen Schaden von etwa 8000 Euro richteten Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag an. Nachdem der Besitzer seinen BMW am Samstag gegen 16 Uhr in der Elisabethenstraße am Fahrbahnrand parkte, kehrte er am Sonntag gegen 11.40 Uhr zum Wagen zurück. Dabei entdeckte er frische Kratzer von einem spitzen Gegenstand, die sich über die gesamte linke Fahrzeugseite zogen.

Hinweise an 0 61 01/5 46 00. red