Ausstellung erinnert an Bücherverbrennung

Mit der „Aktion wider den undeutschen Geist“ loderten vor 90 Jahren in den Städten NS-Deutschlands die Scheiterhaufen, auf denen die Bücher von sogenannten verfemten Autoren verbrannt wurden. Mit der Aktion „Gegen das Vergessen - 90 Jahre Bücherverbrennung“ erinnern die Naturfreunde Bad Vilbel in Kooperation mit der Stadtbibliothek an dieses unrühmliche Datum der deutschen Geschichte.

Am Dienstag, 9. Mai, 20 Uhr, wird in der Bibliothek eine Ausstellung eröffnet. Bis zum 26. Mai werden mit erklärenden Schautafeln Bücher gezeigt, die damals als „verfemt“ galten. Den Eröffnungsvortrag am 9. Mai wird der Frankfurter Stadthistoriker Dieter Wesp halten, Erster Stadtrat Bastian Zander wird ein Grußwort sprechen.

Die Naturfreunde wollen mit der Ausstellung und dem Beiprogramm besonders junge Menschen ansprechen und deren Interesse an Büchern fördern. „Es soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass in vielen Ländern dieser Welt immer noch Schriftsteller und Schriftstellerinnen verfolgt werden“, denn „die Freiheit des Geistes ist nach wie vor bedroht“, heißt es in der Ankündigung. Für Schulklassen und interessierte Gruppen wird während der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek ein Vortrag angeboten.

Das Begleitprogramm beginnt am Donnerstag, 11. Mai, 20 Uhr, mit einem Vortrag des Frankfurter Publizisten Michel Friedman. Sein Thema lautet „Gegen das Vergessen - Antisemitismus heute“. Der Eintritt ist frei; eine Kartenreservierung ist jedoch erforderlich. Freikarten sind erhältlich im Kartenbüro, Klaus-Havenstein-Weg 1, Telefon 0 61 01/55 94 55, und bei allen Vorverkaufsstellen von Frankfurt Ticket.

Fortgesetzt wird das Begleitprogramm am Freitag, 19. Mai, um 15 Uhr mit einer Führung durch die Ausstellung mit Eberhard Seipp, Initiator der Aktionswoche. Anmeldungen unter eberhard.seipp@t-online.de. Zur Aktionswoche zählt der Film „Die Bücherdiebin“, zu dem für Dienstag, 23. Mai, 19.30 Uhr, ins Kino Alte Mühle eingeladen wird. Das Restaurant Café Alte Mühle bietet für 19 Uhr ein Gericht an. Reservierung unter Telefon 0 61 01/55 93 15.

Beendet wird das Begleitprogramm mit einem weiteren Film zum Thema der Ausstellung, zu dem für Mittwoch, 24. Mai, 19.30 Uhr, in die Christuskirche im Grünen Weg eingeladen wird. hir