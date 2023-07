Aula feierlich eingeweiht

Von: Patrick Eickhoff

So sieht die neue Aula am Büchner-Gymnasium aus. eickhoff (2) © Patrick Eickhoff

Insgesamt 4,5 Millionen Euro hat der Neubau der Aula am Georg-Büchner-Gymnasium gekostet. Am Donnerstagnachmittag ist das Gebäude offiziell eingeweiht worden. Die Schüler und Lehrer können sich auf ein Gebäude mit vielen Möglichkeiten freuen.

Die Schülerinnen und Schüler des Georg-Büchner-Gymnasiums präsentierten sich zur Einweihung der Aula von ihrer besten Seite. Und Schulleiter Carsten Treber erklärte stolz: „Wir sind sehr froh, dass dieser Tag endlich gekommen ist.“

Zuvor lauschte Treber - gemeinsam mit Landrat Jan Weckler, Bürgermeister Sebastian Wysocki, Erstem Stadtrat Bastian Zander, Sozialdezernentin Ricarda Müller-Grimm und zahlreichen Gästen dem großen Chor des Gymnasiums. Unter Leitung von Uwe Heller und am Klavier begleitet von Jan Wang sangen die Schülerinnen und Schüler den Song „Somewhere only we know“. Der Flügel, der in der neuen Aula steht, wurde finanziert vom Förderverein der Einrichtung.

Von November 2020 bis Juli 2023 haben die Arbeiten gedauert. „Wir werden bis September noch einige Restarbeiten vornehmen. Das Gerüst steht auch noch draußen“, sagte Treber. Dennoch freue er sich auf das neue Gebäude. Das können auch die aktuell 1527 Schüler, die derzeit das Gymnasium besuchen. Beim Neubau der Aula handelt es sich um ein teilunterkellertes, eingeschossiges Gebäude. Dieses besteht aus einem großen Saal und einem L-förmigen Gebäudeteil, der südöstlich an den Saal anschließt und den Haupteingang, ein Bistro sowie Nebenräume beherbergt. Beide Gebäudeteile wurden mit einem flach geneigten sogenannten Pultdach errichtet. Das direkt am Gebäude angrenzende Gelände wurde süd- und ostseitig so weit abgesenkt, sodass der Zugang zum Untergeschoss von außen erfolgen kann. Die neue Aula beinhaltet einen großen Raum mit mehreren anliegenden Probe- und Gruppenräumen.

SCHULBAU IM KREIS Der Wetteraukreis als Schulträger setzt derzeit das größte Schulbauinvestitions- und Sanierungsprogramm seiner Geschichte um. Allein 2023 bis 2025 investiert er rund 170 Millionen Euro in viele verschiedene Schulbauprojekte. Darüber informierte Landrat Jan Weckler bei der Aula-Einweihung. Gleichzeitig sieht sich der Kreis mit einer Vielzahl an Herausforderungen konfrontiert. Zum bundesweiten Fachkräftemangel kommen Lieferschwierigkeiten durch gestörte Lieferketten und eine deutliche Steigerung der Baupreise hinzu. Zeitplanung und Kostenentwicklungen sind deshalb kaum vorhersagbar. wpa

Bürgermeister Sebastian Wysocki wünscht sich, dass die Aula ein „Ort des Lernens, des Austauschs und der Kreativität“, wird. „Wir haben 2014 in der Kommunalpolitik intensiv diskutiert und ich bin froh, dass wir jetzt alle hier sein können.“

In der neuen Aula wurde ein flächendeckendes WLAN errichtet und für den Bühnenbereich ein entsprechend lichtstarker Beamer verbaut. Entworfen wurde das Gebäude vom Architekturbüro „prosa Architektur und Stadtplanung BDA“ aus Darmstadt.

Für den Wetteraukreis richtete Landrat Jan Weckler ein paar Worte an die Anwesenden. Schule müsse auch der gesellschaftlichen Veränderung Rechnung tragen. Weckler bedankte sich für die Geduld. „Bauen in diesen Zeiten ist nicht immer einfach.“ Er hoffe, dass sich das Gebäude auch für die benachbarte John-F.-Kennedy- und Saalburgschule lohnen werde. „Hier am Campus wird ein kollegiales Miteinander gelebt.“ Einen Lacher hatte Weckler dann auch noch auf seiner Seite: „Die neue Aula ist die Vilco unter den kreiseigenen Versammlungsgebäuden“, sagte er in Anspielung auf die neue Vilbeler Stadthalle

Großen Applaus gab’s für den „Zirkus Krawumm“. Unter Leitung von Alina Jaux und Christina Herrmann gab’s akrobatische Kunststücke, Jonglage und Hebefiguren auf der Bühne zu sehen. Die Veranstaltung endete mit der Schulband „Beckstage“, die „The Show must go on“ präsentierte.

Der schuleigene „Zirkus Krawumm“ . © Patrick Eickhoff