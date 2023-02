Anwohner bemerken Einbrecher

Teilen

Bad Vilbel. In der Nacht zu Montag versuchte ein Einbrecher, in eine Garage an der Römerstraße zu gelangen. Anwohner bemerkten ihn gegen 0.20 Uhr. Sie zogen einen Rollladen hoch. Daraufhin flüchtete der etwa 1,80 bis 1,90 Meter große Mann. Er hat dunkle Haare und trug ein Basecap, helle Daunenjacke, dunkle Trainingshose und weiße Sneaker. Im Gesicht trug er einen schwarzen Mundschutz.

Hinweise an die Polizei in Bad Vilbel: 0 61 01/5 46 00. red