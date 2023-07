Anmelden zum Stadtradeln

Von Sonntag, 10. September, bis Samstag, 30. September, nimmt Bad Vilbel zum nunmehr sechsten Mal am Stadtradeln teil. Bei diesem dreiwöchigen Event können Bürgerinnen und Bürger an unterschiedlichen Radtouren teilnehmen und dabei ihren CO2-Ausstoß minimieren. Das teilt die Stadt mit. Bei der Rad-Challenge können sich Radlerinnen und Radler als Team zusammentun und die Quellen- und Festspielstadt im deutschlandweiten Wettbewerb vertreten, um der Umwelt und sich selbst etwas Gutes zu tun.

Unter dem Motto „Radeln für ein gutes Klima“ finden im Projektzeitraum Touren wie die sogenannte Feierabendtour statt, die am Donnerstag, 1. September, von Theo Sorg geleitet wird und sich über 29 Kilometer erstreckt. Treffpunkt dafür ist um 18 Uhr das Kurhaus in der Stadtmitte. Wer teilnehmen möchte oder grundsätzlich beim sechsten Stadtradeln in Bad Vilbel mitmachen möchte, kann sich unter www. stadtradeln.de/bad-vilbel anmelden. „Tun wir es dem Rekordjahr 2021 gleich, oder überbieten wir unsere Kilometerzahl dieses Jahr?“, fragt Bürgermeister Sebastian Wysocki. 2021 hat es Bad Vilbel mit insgesamt 298 motivierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern geschafft, 76 611 Kilometer auf den Tacho zu bringen. „Wenn wir unsere gesamte Vilbel-Power vereinen, schaffen wir es sicherlich, unseren selbst aufgestellten Rekord erneut zu überbieten. Wir müssen zusammen kräftig in die Pedale treten und zeigen, was in uns steckt“, so der Bürgermeister. Wysocki ruft alle Bad Vilbelerinnen und Bad Vilbeler zur Teilnahme auf: „Melden Sie sich an, machen Sie Ihre Räder fit und schwingen Sie sich mit einem breiten Grinsen auf Ihr Gefährt, für das Klima und für die Gesundheit.“ red