Altersvorsorge für Frauen

Am Donnerstag, 27. Juli, findet im B3 Familienzentrum der evangelischen Christuskirchen-gemeinde Bad Vilbel, Johannes-Gutenberg-Str. 13a (1. Stock), um 18 Uhr ein kostenfreier, offener Vortrag für Frauen und junge Familien zum Thema „Altersvorsorge“ statt.

Viele Frauen mit einer unsteten Erwerbsbiografie wissen, dass sie kontinuierlich Geld für die Altersvorsorge zurücklegen sollten, heißt es in der Einladung. „Das A und O der Altersvorsorge bei wechselnden Einkünften ist die Flexibilität der gewählten Produkte“, erklärt dazu Brigitte Mayer, Altersvorsorgeberaterin bei der Verbraucherzentrale Hessen. „Nur Finanzprodukte, bei denen man ohne wirtschaftlichen Schaden Beitragshöhen oder Laufzeiten verändern kann, führen nicht zu bösen Überraschungen.“ Jetzt ergeben sich mehr Möglichkeiten, da nach über zehn Jahren die Europäische Zentralbank die Leitzinsen im Jahr 2022 schrittweise erhöht hat. In der Folge würden Banken und Sparkassen wieder Zinsen auf einlagengesicherte Produkte wie Sparbriefe und Festgelder anbieten. „Viele Verbraucherinnen haben Angst, Fehler zu machen, wenn es um Geld geht. Lassen Sie sich nicht entmutigen, die Zinswende ist ein guter Anlass, sich endlich mit der eigenen Altersvorsorge zu befassen“, so Mayer in der Ankündigung weiter. Diese Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen dem B3 Familienzentrum und der Verbraucherzentrale Hessen. red