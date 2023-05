Aktionstag für Mädchen

Am Samstag, 17. Juni, findet in Bad Vilbel-Massenheim ab 13 Uhr ein Aktionstag für Mädchen im Alter von zehn bis 15 Jahren statt. Dort gibt es die Möglichkeit, verschiedene Sportarten und Spiele auszuprobieren, denn der Nachmittag steht ganz unter dem Motto Bewegung und Spaß. In der Gruppe können Mädchen am Sommer-Aktionstag über sich hinauswachsen, schreibt der Kreis in seiner Ankündigung.

Rund um den Sportplatz in Massenheim gibt es viele Spiele und Sportarten zum Austesten, wie zum Beispiel Workshops zu Tanz oder Fußball. Zusätzlich gibt es Zeit zur freien Verfügung mit vielen kleinen Spielen und Möglichkeiten, neue Fähigkeiten an sich zu entdecken. Außerdem gibt es ein gemeinsames Abendessen, Snacks und eine kleine Party zum Abschluss. Gemeinsam etwas erleben, Spaß haben und Neues zu entdecken steht im Mittelpunkt des Programms, heißt es weiter.

Der Aktionstag ist eine Veranstaltung vom „Facharbeitskreis Mädchen*arbeit“. Anmeldungen zum Aktionstag sind ab sofort möglich, E-Mail: jugendarbeit@ wetteraukreis.de. Infos bei Lea Noe (Tel. 0 60 31/83 33 14) oder Evelin Heetpas (Tel. 0 60 31/83 53 06). red