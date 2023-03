Aktion für Erdbebenopfer

Die schlimmen Bilder aus dem Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien machen uns nach wie vor betroffen. Um den Menschen vor Ort zu helfen, haben sich in Bad Vilbel viele Initiativen gebildet. Eine weitere Spendensammelaktion startet der Verein „Kulturoase“ auf dem Wochenmarkt auf dem Niddaplatz am morgigen Donnerstag, 16. März. Zwischen 10.30 und und 18 Uhr wird der Verein hier türkische Spezialitäten verkaufen.

Der Erlös geht komplett an die Opfer der Erdbebenkatastrophe im Grenzgebiet der Türkei und von Syrien.

Bürgermeister Sebastian Wysocki ruft einmal mehr alle Bad Vilbelerinnen und Bad Vilbeler auf, von diesem Angebot Gebrauch zu machen. „Ob in der Mittagspause oder als Snack zwischendurch, ob für den Nachhauseweg oder zum Abendessen, nutzen Sie den Stand, decken Sie sich mit den Leckereien des Vereins ein und helfen Sie damit den Menschen, die alles verloren haben. Für jeden Einzelnen ist es ein kleiner Beitrag, zusammengenommen kommen aber hohe Summen für wichtige Zwecke zustande“, so Sebastian Wysocki abschließend. red