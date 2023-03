37 neue Bäume für den Quellenpark

Neue Bäume für den Quellenpark: 37 weitere neue Bäume wurden nach Angaben der Stadt in Max-Planck-Straße, Johannes-Gutenberg-Straße und der Paul-Ehrlich-Straße gepflanzt. „Unser Bereich der Grünflächenpflege hat hier mit neuesten Pflanztechniken 37 Bäume gepflanzt. Die Bäume sind zudem bereits so groß, dass sie schon in der Blühperiode in diesem Jahr als Schattenspender dienen werden.

Dass wir größere Bäume pflanzen konnten, wurde möglich, da wir hier mit dem Wohnbauinvestor zusammengearbeitet haben. Das Ergebnis kann sich schon jetzt sehen lassen und wird nach dem Aufblühen der Bäume natürlich noch einmal schöner“, erklärt hierzu Bürgermeister Sebastian Wysocki (CDU). Die angesprochenen modernen Pflanztechniken, die angewandt wurden, bestehen laut Bürgermeister Wysocki unter anderem aus der Anwendung von Unterflurverankerungen, der Ausbringung von Wasserspeichergranulat sowie der Nutzung von Dünger direkt nach der Pflanzung.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versuchten stets neueste Techniken und den aktuellsten Stand der Forschung umzusetzen, um das Grün in der Stadt so widerstandsfähig wie möglich und entsprechend nachhaltig zu gestalten, so Wysocki. red