Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gesucht

Der Caritasverband für die Diözese Mainz arbeitet die Geschichte der von ihm getragenen Kinderkurheime in Allerheiligen und Bad Nauheim auf und sucht nach Zeitzeugen. „Wir sprechen Menschen an, die Erinnerungen an diese Einrichtungen haben oder über Informationen und Bilder verfügen“, erläutern die Diözesancaritasdirektorinnen Regina Freisberg und Nicola Adick.

„Dies können ehemalige sogenannte Kurkinder sein, aber auch Angehörige, damalige Arbeitskräfte, Praktikanten oder Nachbarn.“ Von 1926 bis in die 60er Jahre war der Caritasverband für die Kinderheilstätte St. Josef in Bad Nauheim verantwortlich. In die Einrichtungen wurden Kinder und Jugendliche geschickt, um sich zu erholen. „Manche mögen positive Erinnerungen an diese Zeit haben. Bei anderen jedoch hat sie Spuren hinterlassen. Kinder waren ohne direkten Elternkontakt in einer fremden Umgebung mit einem strengen bis hin zu demütigendem Regelwerk untergebracht. Viele litten unter Heimweh, Ängsten, Grenzverletzungen und Misshandlungen. Es gab auch Fälle von sexuellem Missbrauch, wie gerade die EVV-Studie des Bistums Mainz gezeigt hat“, heißt es in einer Caritas-Pressemitteilung.

Stefan Wink vom Caritasverband steht Zeitzeugen, insbesondere auch von Grenzverletzungen und Gewalt Betroffenen zur Verfügung: Telefon 0 61 31/2 82 62 93, E-Mail an intervention@caritas- bistum-mainz.de. Zeitzeugen können auch direkt mit dem Büro für Erinnerungskultur Kontakt aufnehmen und eine E-Mail an zeitzeugen@erinnerungskultur.de senden. red