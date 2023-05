Wanderung zur Rosenblüte

Bad Nauheim - Zur Rosenblüte nach Steinfurth“ - so lautet das Thema der geführten barrierearmen Rundwanderung am Pfingstsamstag. Die etwa sechs Kilometer lange Tour ist als Rundwanderung ausgearbeitet und zeichnet sich aus durch wenig Steigungen (Höhendifferenz etwa 70 Meter), befestigte Wege, keinerlei Hindernisse und Seitenneigung.

Besonders geeignet ist die Wanderung für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Menschen, die einen Rollstuhl mit oder ohne Zuggerät, ein Handbike oder einen Rollator benutzen, Menschen mit einer Gehbehinderung oder einer Prothese, Senioren und Seniorinnen, Menschen, die generationenübergreifend unterwegs sein möchten, und alle, die sich gerne draußen bewegen, sind eingeladen.

Gestartet wird um 11 Uhr am Parkplatz an der Wetterbrücke in der Bad Nauheimer Straße in Steinfurth. Die Wanderung dauert etwa zwei Stunden. Im Streckenverlauf gibt es eine Rollstuhlfahrertoilette.

Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung erforderlich unter Telefon 0176/52 21 77 18 oder E-Mail martin_fischer@mail.de. Die Wanderung wird veranstaltet vom „Büro für Barrierefreies Wandern“ in Friedberg. red