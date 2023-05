Vorbereitungen für Elvis-Festival abgeschlossen

Vom 18. bis 20. August steigt in Bad Nauheim das „European Elvis Festival“. Der Kartenverkauf hat begonnen. Elvis Presley absolvierte von 1958 bis 1960 seinen Militärdienst in Friedberg, wohnte in Bad Nauheim. „Elvis ist fester Bestandteil unserer Identität. Wir sind stolz auf unsere Verbindung zum King, freuen uns, Fans aus der ganzen Welt zu begrüßen“, sagt Bürgermeister Klaus Kreß.

Der städtische Fachdienst Kultur und Sport und die Elvis-Presley-Gesellschaft präsentieren ein vielseitiges Programm im Hotel Dolce und in der Trinkkuranlage. Zum 46. Todestag von Elvis werden Sam Thompson und Estelle Brown aus den USA erwartet. Thomson arbeitete in den Siebzigern als Bodyguard für Elvis. Brown war Mitglied der „Sweet Inspirations“ und von 1969 bis 1977 Background-Sängerin bei Elvis’ Konzerten und seinen Studiosessions. Der irische Künstler Jim „The King“ Brown interpretiert mit seiner außergewöhnlichen Stimme Elvis-Songs.

Bei der Elvis-Party am Freitagabend in der Trinkkuranlage treten The Explosion Rockets (Niederlande) sowie Gabor Lantos (Ungarn, Gewinner des Music Contests 2022) auf. Am Samstagabend steht Jim „The King“ Brown gemeinsam mit Sam Thompson auf der Bühne in der Trinkkuranlage bei der Show „This is the Story“. Am Sonntag folgt die Show „Celebration of Life: In Memory of Lisa Marie“ mit den beiden in der Trinkkuranlage. Im Anschluss folgt Gospelmusik mit Roman Leon Weiss. Das Angebot im Dolce: Fan-Markt, Classic Car-Ausstellung, Modenschau und der Music-Contests, bei dem Bands und Einzelkünstler Elvis-Songs interpretieren. Die Ausstellung „Elvis In Hollywood“ zeigt Originalstücke aus Filmen. In der Trinkkuranlage wird eine „Elvis Art Exhibition“ aufgebaut.

Der Sonntag in Bad Nauheim ist ab 12 Uhr verkaufsoffen. Tickets und Infos gibt es unter www.european-elvis-festival.de und www.epg-ev.de, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie in der Tourist Information Bad Nauheim, In den Kolonnaden 1, Tel. 0 60 32/92 99 20. red