Von Waldbaden bis Rosenanbau

Wer die vielfältigen Seiten der Gesundheitsstadt Bad Nauheim erleben will, sollte einen Blick in das neue Führungsprogramm der Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH werfen. Es gibt eine Vielzahl an Gästeführungen zu den Themen Stadtgeschichte, Elvis, Jugendstil, Kneipp, Rosen, Kostümführungen, Rad- und Wandertouren sowie Führungen zu »grünen« Themen.

Das Sommerprogramm bietet viele beliebte Klassiker wie die Führung „Elvis - der King in Bad Nauheim“ oder den „Rundgang durch das Herzheilbad“. Aber auch viel Neues ist dabei: „Kneipp aktiv erleben“ zeigt auf praktische Weise die fünf Kneippschen Säulen im Gesundheitsgarten. Bad Nauheim zum Probieren und Genießen gibt es bei der kulinarischen Tour „Bad Nauheim mit Geschmack“.

Mit den Führungen „Waldbaden“, „Rosen, Rüben, Resilienz“ und „Atemmeditation mit Meeresbrise kommen neue Angebote rund ums Thema Natur und Gesundheit hinzu.

Mit dem „Kleinen Spaziergang im Grünen“ können Gäste die Gesundheitsstadt beim Spaziergang durch Rosengarten, Südpark und Gesundheitsgarten erkunden. In einer Stunde und mit 5000 Schritten erlebt man an jedem ersten Samstag im Monat um 16 Uhr Jugendstil, Sole und Historie. Infos in der Tourist Information, In den Kolonnaden 1, und www.bad-nauheim.de/ erlebnisfuehrungen. red