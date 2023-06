Von Mittagessen bis Orchesterprobe

Am Montag, 3. Juli, dem dritten Tag der Bad Nauheimer Inklusionswoche, werden in der Gesundheitsstadt viele Events und Aktionen rund um Inklusion und Teilhabe angeboten. Um 12 Uhr öffnet sich in der Trinkkuranlage der „Mittagstisch für alleinstehende Senioren/innen“ für alle interessierten Bad Nauheimer Bürger jeden Alters. Organisiert wird die Veranstaltung von der evangelischen Kirchengemeinde, dem Verein für Interkulturelle Kompetenz und Integration, dem Café Jost und der Stadtschule an der Wilhelmskirche.

Anmeldungen werden von Hedwig Rohde per E-Mail an hedwig.rohde@ t-online.de oder unter Tel. 01 71/9 16 17 24 entgegengenommen. Es entsteht eine Teilnahmegebühr.

Die Stadtbücherei veranstaltet um 15 und um 16 Uhr zwei inklusive Lesungen der Geschichte „Kamfu mir helfen?“ mit Papiertheater. Sandra Meißner und Marius Sauer übersetzen die heitere Erzählung in Gebärdensprache. Die Aufführungen sind kostenlos. Interessierte können sich in der Stadtbücherei oder telefonisch unter der Nummer 0 60 32/34 35 80 anmelden.

Die Musikschule Bad Nauheim organisiert von 17.30 bis 19 Uhr eine generationenübergreifende und kostenfreie Orchesterprobe. Mitmachen können alle, die ein Blasinstrument oder Schlagzeug spielen.

Interessierte werden darum gebeten, ihre eigenen Instrumente mitzubringen. Leihinstrumente können bei der Musikschule angefragt werden. Anmeldungen werden per E-Mail an info@ musikschule-bn.de entgegengenommen. red