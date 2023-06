Verzichten fürs Museum

In der Trinkkuranlage entsteht ein großes Veranstaltungszentrum mit jährlich rund 500 kulturellen Ereignissen. Das TAF und die städtische Spielstätte sollen dort bleiben. ihm-fahle (2) © Petra Ihm-Fahle

Bad Nauheim - Das Theater soll dauerhaft in der Bad Nauheimer Trinkkuranlage bleiben. Offenbar sind die Gründe nicht nur finanzieller Natur, denn der Jugendstilverein will Museumsstatus erlangen. Der Verein will das Badehaus 3 alleine nutzen, das Theater Alte Feuerwache (TAF) berichtet von logistischem Stress.

Als TAF vor einiger Zeit für „Don Carlos“ probte, tönten plötzlich zwei Soundchecks in der Trinkkuranlage los. „Man hat sein eigenes Wort nicht verstanden“, erzählte TAF-Vorsitzender Gunnar Bolsinger. Cafébetrieb, Jubiläen, Hochzeiten, Kunstverein, Tanzschule, Cocktailbar: Bolsinger zufolge herrscht viel Betrieb in der Jugendstilanlage. „Da braucht man einen Sachverständigen vor Ort, der weiß, was jeweils dran ist.“ Jemand, der alles koordiniert und wisse, wann ein Soundcheck geht und wann nicht. Schauplatz von Bolsingers Ausführungen war der städtische Ausschuss für Sport und Kultur am Donnerstagabend im Rathaus. Zwei Sachstände standen auf der Tagesordnung: das Kulturzentrum im Badehaus 3 und das Nutzungskonzept Trinkkuranlage. Gerhard Bennemann, Vorsitzender des Jugendstilvereins, stellte die Hintergründe für das Konzept eines Jugendstil-Zentrums als Museum vor. Dafür will der Verein das Badehaus 3 idealerweise allein besiedeln: Ohne Stadtbücherei und Theater, wie ursprünglich geplant. „Ich habe mich beim Museumsverband erkundigt, wie wir als Museum förmlich anerkannt werden können“, sagte er.

Für Aussteller ist dieser Status wichtig, um die Auflagen zum Kunsturheberrecht einhalten zu können. Zudem kann ein Museum laut Bennemann Landeszuschüsse bekommen. Um offiziell Museum zu werden, sei eine ausreichende Sammlung erforderlich. Dies kann der Verein mit den Geisler-Stücken wohl darstellen. „Die Sammlung muss wissenschaftlich dokumentiert werden - da ist der Jugendstilverein dran“, erläuterte Jochen Mörler (städtischer Fachbereichsleiter Kultur).

Für ein Museum braucht der Verein mehr Platz, um auch Inhalte aus der örtlichen Historie zu zeigen. Den Behälterraum abzureißen, um das Theater einzubauen, dürfte mit 1,2 Millionen Euro ohnehin sehr teuer werden. Das Bauwerk war früher ein Lager für Sole. Insofern sollen sich dort massive Ablagerungen befinden, das Abbruchmaterial muss entsorgt werden.

URSPRÜNGLICHE PLANUNGEN Im Beirat der Stiftung Sprudelhof vertrat Erster Stadtrat Peter Krank (parteilos) neulich die Meinung, das Kulturzentrum im Sprudelhof aus Kostengründen nicht zu realisieren. Das neue Ziel , über das die Stadtverordneten beschließen müssen, lautet: Das Jugendstilzentrum kommt ins Badehaus 3, TAF-Theater und Spielstätte bleiben dauerhaft in der Trinkkuranlage. Die Stadtbücherei bleibt an ihrem alten Standort im Inhalatorium. Laut Krank will die Bibliothek ihr Angebot dennoch ausweiten, etwa durch Präsentationen in Geschäften wie „Strese 4“ und Buchhandlung Rühs. Aus statischen Gründen soll es problematisch sein, Bücherregale im Badehaus 3 unterzubringen. Die ursprünglichen Pläne sahen vor, alle drei Einrichtungen zusammen ins Badehaus 3 zuzüglich des Behälterraums zwischen den Badehäusern 3 und 4 zu bringen. ihm

Erster Stadtrat Peter Krank (parteilos) nannte Voraussetzungen, um die Trinkkuranlage dauerhaft als Theaterspielstätte zu gestalten: „Da müsste man Mittel bereitstellen, um die Anlage optimal auszustatten.“ Wie Stadtverordneter Matthias Lüder-Weckler (FW) einwarf, hätten die Freien Wähler den Verbleib des Theaters in der Trinkkuranlage von Anfang an befürwortet. „Man hat uns vorgeworfen, wir seien Kulturbanausen - das Kulturzentrum war aber einfach nicht realisierbar“, betonte er. Ausschussvorsitzender Sinan Sert (SPD) gab ihm recht, was die aktuellen Baukostensteigerungen angeht: „Die Entwicklung hätte aber auch anders verlaufen können.“ Die Kostensteigerungen dürften nach Ansicht des Sozialdemokraten denn auch Thema bei Bautätigkeiten in der Trinkkuranlage sein - aber absehbarer.

Mittlerweile sind dort jährlich rund 500 Veranstaltungen terminiert. „Das ist eine ganz andere Nummer“, bestätigte Krank. Wie TAF-Chef Bolsinger berichtete, sind die Wege in der Trinkkuranlage wesentlich länger als im Badehaus 2. Kürzlich musste er „schnell“ einige Requisiten für einen Fototermin holen. Wie er erzählte, habe er sich sehr beeilt und war trotzdem noch über zehn Minuten unterwegs. Es sei äußerst aufwendig, dort nachts nach einer Aufführung die Kabel abzubauen. „Das ist der Hammer, wir müssen das ändern“, unterstrich er. Die Zuschauerzahlen hätten sich im Vergleich zum früheren Standort Badehaus 2 verzehnfacht.

Wie Bolsinger am Rande erzählte, passiere es bei so vielen Gästen schon mal, dass jemand an der Kasse pöbele und große Mengen Gläser geklaut würden. Deshalb müssten immer erfahrene Helfer vor Ort sein. Wie es also aussieht, ist für das TAF noch viel zu klären. Bennemann sah vor allem einen Unsicherheitsfaktor: Ob die Räume im Badehaus 3 dauerhaft für den Jugendstilverein zur Verfügung stehen. „Da seid ihr gefragt“, sagte er zu den Parlamentariern.