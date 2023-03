Unterwegs für ein offenes Miteinander

Bad Nauheim - Wenn am 1. Juli in Bad Nauheim die Selbsthilfe-Meile eröffnet wird, ist auch die „Mut-Tour“ mit dabei. Die Aktion sucht weitere Interessierte, die für sieben Tage wandernd, reitend oder auf dem Tandem mitmachen möchten, um alle Etappenziele zu besetzen. Am 25. Mai startet das erste Tandemteam in Weimar. Nach elf Etappen in ganz Deutschland heißt das Ziel am 10.

September Oldenburg. Zusätzlich sind im selben Zeitraum zwei Wanderteams mit Pferdebegleitung unterwegs. 13 Etappenteams bewegen sich 3800 Kilometer durch fast alle Bundesländer.

Die „Mut-Tour“ ist ein Aktionsprogramm, bei dem Menschen mit und ohne Depressionserfahrung zusammenkommen, um sich für einen offenen Umgang mit dem Thema Depression starkzumachen. Jeden Sommer bewegen sich Hunderte Menschen durch Deutschland, um ihre Botschaft ins Land zu tragen: Depression ist eine ernst zu nehmende Erkrankung. Sie ist behandelbar. Ein offenes Miteinander hilft allen.

Die Etappentermine stehen derweil fest: Auch dieses Jahr werden sich wieder rund 60 Menschen mit und ohne Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen in Teams von sechs Personen auf Tandems und wandernd oder reitend durch Deutschland bewegen, um ihre Erfahrungen mit Passantinnen und Passanten sowie Journalistinnen und Journalisten zu teilen. Um alle Etappenteams besetzen zu können, werden Interessierte gesucht, die teilnehmen wollen. Mehr Infos im Internet unter www.mut-tour.de/ 7-tage-mitmachen sowie per E-Mail an kontakt@mut-tour.de.

Am Samstag, 1. Juli, wird die „Mut-Tour“ ab 13.30 Uhr auf der Selbsthilfe-Meile in Bad Nauheim anzutreffen sein. Mit drei Tandems werden sie am Stand der „Selbsthilfegruppe Vogelnest“ andocken und für Gespräche zur Verfügung stehen. Mehr Infos im Internet unter wetteraukreis.de/ selbsthilfe/aktuelles. red