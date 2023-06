Therme-Bauarbeiten im Zeitplan

Bad Nauheim - Der Bau der Sprudelhof-Therme in Bad Nauheim bleibt im Zeitplan, die Eröffnung ist für November terminiert. Für Juli erwartet der Hotel-Investor die Baugenehmigung für die Thermalbad-Herberge. Das teilte Architekt Andreas Schmitt am Dienstag dem städtischen Bauausschuss mit.

Langsam wächst die Vorfreude: „Wir könnten theoretisch schon baden“, sagte Andreas Schmitt. Am Dienstagabend stellte der Architekt und Geschäftsführer der Firma BLFP aus Friedberg im Bad Nauheimer Bauausschuss den Sachstand zur „Sprudelhof Therme“ vor. Bürgermeister Klaus Kreß (parteilos) verkündete ebenfalls eine frohe Botschaft zu dem Badetempel: „Das Projekt läuft gut, wir sind im Zeitplan.“ Die Eröffnung soll im November sein.

„Der Rohbau ist abgeschlossen“, teilte Schmitt mit. Im März hatte der Ausbau begonnen, die Arbeit an den Freianlagen im Mai - beides soll im November fertig sein. Verzögerungen, zu denen es im Verlauf der Arbeiten gekommen war, hatten laut Schmitt unter anderem mit den archäologischen Entdeckungen zu tun. Die Prähistoriker hätten die Befunde sehr sorgfältig aufgenommen. 99 Prozent der handwerklichen Leistungen sind nach den Worten Schmitts bis auf die Schließanlage vergeben. „Am Freitag hatten wir gerade eine Führung mit Bürgern“, erzählte er. Die Teilnehmer seien fasziniert von dem Betrieb auf der Baustelle gewesen, auf der so viele unterschiedliche Handwerker aktiv seien.

Das große Thermalbecken wurde laut Schmitt aktuell auf Dichtigkeit geprüft. Der Wasserstand bleibe konstant - es sei also dicht. „Das machen wir jetzt sukzessive von Becken zu Becken“, erläuterte der Architekt. In der Eingangshalle bringen die Arbeiter die ersten Estriche auf, die Naturstein-Verkleidung im Thermen-Garten hat bereits begonnen. Parallel läuft laut Schmidt die Fertigstellung der Tiefgarage, die bereits einen beachtlichen optischen Eindruck biete.

Zum Hotel sagte er: „Der Investor erwartet im Juli die Baugenehmigung.“ Im Mai vergangenen Jahres wurde der Antrag laut Schmitt eingereicht, der Baubeginn sei noch offen. Seiner Einschätzung nach dürfte das Hotel kommendes Jahr errichtet werden. Auch das Badehaus 2, in dem BLFP nicht Planerin ist, sei auf einem guten Weg. Der Rohbau sei im Juni abgeschlossen. Derzeit in der Ausführung sind laut Schmitt der technische Ausbau und die Restaurationsarbeiten. Als Termin für die Eröffnung des Badehauses nannte er September 2024.

Er zeigte Drohnenaufnahmen, anhand derer er ein „wunderschönes Ensemble“ für Bad Nauheim in Aussicht stellte. „Wir sind jetzt auf einem sehr guten Weg“, sagte er. Die Eröffnung der Therme im November sei sehr wahrscheinlich, aber dennoch mit einem gewissen Risiko behaftet: „Die Inbetriebnahme einer Therme ist etwas anderes als die eines Einfamilienhauses. Es kann immer passieren, dass etwas nicht klappt.“

Hinsichtlich der Baukosten-Entwicklung sagte er, sei das Projekt „komplett mitgerissen“ worden, liege aber deutlich unter der Entwicklung des vergleichbaren Baukosten-Indexes. Wie Schmitt ausführte, schauten die Planer stets nach Einsparmöglichkeiten, beispielsweise habe man bei der Natursteinverkleidung und den Fliesenarbeiten optimiert. Wie Schmitt dem Bauausschuss mitgeteilt hat, liegen die Ausgaben für die „Sprudelhof-Therme“ bei 44 Millionen Euro. Zudem gibt es eine Verpflichtungsermächtigung für überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 2,95 Millionen Euro, die auch benötigt werden. Die Kosten für die Tiefgarage liegen bei 13,736 Millionen Euro plus einer Verpflichtungsermächtigung über 900 000 Euro für überplanmäßige Ausgaben. Für die Herstellung der Wellness-Oase mit Kurmittelhaus im Badehaus 2 fallen 7,184 Millionen Euro an.

Stadtverordneter Michael Schmale (FW) fragte nach der möglichen Beheizung durch Geothermie. Wie Bürgermeister Kreß erläuterte, sei die Umsetzung technisch schwierig. Seitens des Kuratoriums bestehe mittlerweile ein klarer Auftrag, das Thema Geothermie anzugehen. Er sagte, er gehe von einer Lösung in den kommenden Jahren aus, um Therme und Quartier inklusive Sprudelhof und Kerckhoff-Areal zu versorgen. Geplant ist laut Bürgermeister eine Grundenergie-Versorgung durch die Stadtwerke. Das Energieversorgungsunternehmen EAM werde dagegen die Spitzenlast tragen.

Schmale hakte auch wegen der Brunnenbohrung im Sprudelhof nach. Laut Kreß liegt noch keine bergrechtliche Genehmigung vom Regierungspräsidium vor.