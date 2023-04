Starkomponist schreibt Stadtsong

Von: Michael Humboldt

Für den neuen Stadtsong „Elvis lebt - Bad Nauheim wird träumen“ wurde der erfolgreichste und wohl auch beste Komponist der Schlager-Branche erwählt. Für Andrea Berg, Beatrice Egli oder Semino Rossi schreibt Hens Hensen Hits am laufenden Band. Am heutigen Montag wird der Norddeutsche erstmals nach Bad Nauheim kommen und den Song präsentieren.

Schlager habe er immer schrecklich gefunden, bis Helene Fischer „Atemlos durch die Nacht“ herausgebracht hat. „Seitdem klingt der Schlager auch deutlich moderner und macht mir mehr Spaß“, erklärt Hens Hensen oder Jens Lücking, wie er auch heißt. Denn nach diesem Schlüsselerlebnis ging es rasend schnell für das musikalische Multitalent. Stars wie Andrea Berg, Michelle, Amigos, Fantasy, Semino Rossi, Beatrice Egli, Anna-Carina Woitschack, die Kastelruther Spatzen, G.G. Anderson, Bernhard Brink, Nik. P. oder die Schlagerpiloten stehen mittlerweile Schlange, um von ihm ihre Hits geschmiedet zu bekommen.

Sein jüngster Coup ist der Titel „Viel zu schön, um wahr zu sein“, mit dem Andrea Berg gerade alle Charts stürmt. Diesen Song hat er vor einem Jahr mit Felix Gauder für den Schlager-Superstar komponiert. Wochenlang Nummer 1 der „Offiziellen Radio-Charts Konservativ“ war zuletzt auch der Titel „All Deine Farben“ von Patrick Lindner. In dieser Woche steht er mit Patrick auf Platz sechs, mit Ross Antony und „Lass die Liebe Liebe sein“ auf Rang 13 und mit Semino Rossi und seinem Hit „Vamos, Amore Mio, Vamos“ auf Rang drei der Charts.

Im Jahr 2022 hat Hens Hensen auch sein erstes Produktionsjahr beim Schlager-Label Telamo als Exklusivproduzent absolviert. Bei Telamo stehen fast alle unter Vertrag, die in dieser Branche Rang und Namen haben. „Produziert habe ich seitdem Patrick Lindner, Christian Lais und auch Ross Antony“, erzählt er in seiner bescheidenen Art, als er würde er nur den Chor in seinem Heimatort im Cloppenburger Land leiten.

Auch bei der Verabschiedung von Jürgen Drews in der Silbereisen-Show hat er bei der Produktion von „Kornblumen“ als Produzent mitgewirkt. Und gerade wurden unter seiner Regie ein paar neue Songs für den Shooting-Star Vincent Gross produziert. „Im Moment konzentriere ich mich auf hochwertiges Songwriting, also keine Schnellschüsse, um mich vom Einheitsbrei etwas abzuheben“, betont er. „Ich habe noch über 100 Lieder rumliegen, die ich nach und nach wieder musikalisch auf einen neuen Stand bringe.“

Sein Erfolgsrezept erläutert Hens Hensen so: „Klar, der Schlager hat eine eigene Art, die oftmals sehr einfach wirkt. Aber ich versuche auch immer, interessante Pop-Elemente reinzubringen oder Melodien zu finden, die nicht so gängig sind, aber hängen bleiben. Ohne diese Freiheit würde ich lieber wieder Live-Musik machen. Soviel Anspruch muss für mich sein.“

Als ich versuche, ihn am Freitagmorgen zu erreichen, muss ich lange anklingeln, denn natürlich ist er wieder tief in seinem Studio versunken. Irgendwann macht er dann doch Pause und erzählt von seiner Vorfreude auf die Reise heute nach Bad Nauheim. Hier wird er im „Filmpalast“ zu Gast sein, wenn vor Vertretern der Lokalpolitik und geladenen Gästen der offizielle neue Stadtsong „Elvis lebt - Bad Nauheim wird träumen“ vorgestellt wird.

Exklusiv für die Kurstadt hat der gesellige Norddeutsche diesen Titel komponiert, produziert und selbst eingesungen. Die ersten Eindrücke von Bad Nauheim hat er schon mal im Video gesammelt, das die Stadt für den Song produziert hat. Nun soll der Musikfilm im Kino präsentiert und natürlich auch online gestellt werden.

Gezeigt werden euphorische Bilder von den Fans beim jährlichen Elvis-Festival und natürlich die schönsten Orte der Stadt. Denn obwohl Elvis die vermeintliche Hauptfigur ist, soll der hitverdächtige Song auch als Werbung für Bad Nauheim dienen. Hens Hensen zeigt sich vom Niveau der Produktion schon einmal begeistert und hat schon eine Idee für einen weiteren Kurstadt-Hit.