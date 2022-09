Stadt setzt Belohnung aus

Am Wochenende wurde zum wiederholten Mal die Statue von Apollo auf dem Planetenwanderweg im Goldsteinpark beschädigt. Die Sonnenkugel wurde von der Hand der Apollo-Skulptur abgetrennt. „Das war kein unüberlegter Streich. Bei ihrem Vorgehen haben die Täter ein hohes Maß an krimineller Energie an den Tag gelegt. Um sachdienliche Hinweise zu Tathergang und Tatverdächtigen zu erhalten, setzt die Stadt Bad Nauheim 1000 Euro zur Belohnung aus“, erklärt Bürgermeister Klaus Kreß.

Die Täter sollen den massiven Metallstab zur Befestigung der Sonne mit einer Flex durchtrennt haben. Dieser verbindet die Sonnenkugel, die einen ungefähren Durchmesser von 1,50 Meter hat, mit der Skulpturenhand. Nach der jüngsten Beschädigung im Frühjahr war der Befestigungsstab deutlich verstärkt worden.

Die abgetrennte Sonnenkugel sei bei der Tat am Wochenende den Weg hinunter zum Jugendfreizeitgelände gerollt, wo sie von einem Steinpodest ausgebremst worden sei, teilt die Stadt mit.

In Abstimmung mit der Volkssternwarte Wetterau, die der Initiator des Planetenwanderpfads gewesen ist, wird entschieden, ob die Skulptur erneut instand gesetzt wird. red