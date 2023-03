Singen für die, die Hilfe benötigen

Von: Michael Humboldt

Bad Nauheim - Weihnachtslieder singen, die Vorfreude auf das Fest zusammen genießen und dabei Gutes tun. Dieses Mit- und Füreinander haben die Roten Engel des EC Bad Nauheim im letzten Dezember initiiert und nun Bedürftigen eine stolze Spende übergeben. Michael Richly, der Vorsitzende des Charity-Vereins Rote Engel, wurde vor dem Spiel der Roten Teufel gegen Crimmitschau mit Applaus vor dem VIP-Raum im Eisstadion am Park empfangen.

„Das war für mich ein sehr emotionales Erlebnis. Allein dieser Moment ist die größte Belohnung und Wertschätzung für die Helfer und Organisatoren. Es lohnt sich, zu helfen und zu unterstützen“, erklärte er gerührt. Rund 2000 Besucher waren im Dezember beim Weihnachtssingen des EC Bad Nauheim im Colonel-Knight-Stadion vor Ort und nutzten das eisige Vergnügen auch für einen guten Zweck. Eine stolze Summe von 17 000 Euro ist bei dieser Veranstaltung zusammengekommen, die eine enorme Hilfe für viele Organisationen ist. „Natürlich verdanken wir dieses tolle Ergebnis nicht nur den Stadion-Besuchern, sondern auch vielen Vereinen und Privatpersonen, die aus Anlass des Weihnachtssingens ihr Herz geöffnet haben“, freut sich Richly.

Auf der Homepage des Vereins „Rote Engel“ heißt es: „Ob Unterstützung im Kampf gegen den Krebs, Integration von Behinderten in den allgemeinen Arbeitsmarkt, Unterstützung zur Beratung und Betreuung älterer Mitbürger oder die Unterstützung von Projekten gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit - der EC Bad Nauheim ist sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung in der Region bewusst.“

Die feierliche Übergabe erfolgte denn auch kurz vor Spielbeginn. Unter dem Beifall der rund 3300 Fans wurde dann Folgendes bekannt gegeben: 4000 der 17 000 Euro gehen an den Elternverein für leukämie- und krebskranke Kinder Gießen, 3000 Euro an die Behindertenhilfe Wetteraukreis gGmbH, weitere 3000 Euro an die Bürgerinitiative Altenselbsthilfe Bad Nauheim, 2000 Euro an „Brustkrebs Deutschland“, 2000 Euro an die Bürgerstiftung „Ein Herz für Bad Nauheim“, 1000 Euro an das „Brustzentrum Bad Nauheim“, 1000 Euro an „Lichtblick, Verein für Jugend & Sozialhilfe Wetterau“ und 1000 Euro an „Frauen helfen Frauen Wetterau“.

Die aktuelle Summe ist ein Rekordergebnis der „Roten Engel“. Im Jahr 2019 waren zwar 4500 Sänger im Stadion. Doch damals kamen „nur“ 12 000 Euro zusammen. Dann kam Corona, und die Aktion wanderte ins Online-Stadium. „Angefangen hatten wir im Jahr 2013 mit Spenden in Höhe von 5000 Euro“, erinnert sich Richly, der sich mit seiner EC-Familie auch diesmal sehr stolz zeigt, wie er betont. „Die Roten Engel sagen Danke. Mit so einem überwältigenden Ergebnis hätten wir wirklich nie gerechnet. Diese Spendenübergabe demonstriert den Stellenwert, den der EC mit seinem Charity-Verein hier genießt. Die anwesenden Organisationen und Vereine waren echt gerührt“, freut sich Richly. mi