Schwerer Unfall

Bei einem schweren Unfall am frühen Samstagmorgen am Ortsrand von Steinfurth ist ein 33-jähriger Wölfersheimer lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde noch an der Unfallstelle reanimiert und dann in ein Krankenhaus geflogen. Nach Angaben der Polizei handelte sich um einen Alleinunfall, der um 5.52 Uhr gemeldet wurde.Das Auto war auf einem Feldweg unterwegs, kam mutmaßlich aus Richtung der Römerhöfe.

200 Meter vor dem Steinfurther Friedhof kam der Wagen nach links vom Weg ab, überschlug sich mehrfach, geriet in einen Entwässerungsgraben, landete schließlich auf dem Wirtschaftsweg und blieb auf den Reifen stehen. In dem Auto saßen nach Angaben der Polizei vier Männer - neben dem 33-Jährigen ein 26-jähriger Butzbacher, der schwer verletzt wurde, ein 31-jähriger Rockenberger und ein 32-jähriger Bad Nauheimer. Der Rockenberger und der Bad Nauheimer wurden leicht verletzt. Bezüglich des Unfallhergangs habe die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen mit der Untersuchung beauftragt. red