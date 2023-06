Schwaches Herz schnell erkennen

Das neue Team aus Fachärztinnen und Fachärzten sowie die medizinischen Fachangestellten aus beiden Praxen. von prosch © Hanna von Prosch

Ein neues Konzept soll in Bad Nauheim dafür sorgen, dass Herzpatienten nicht mehr so lange auf Termine warten müssen. Es geht darum, die Menschen engmaschig zu kontrollieren und ihren gesundheitlichen Zustand zu verbessern. Wenn das Konzept aufgeht, dürften alle Seiten davon profitieren.

Schnelle Facharzttermine, engmaschige Kontrolle, kurze Wege: Das ambulante kardiologische Zentrum von M. Magnus Peil und die Internistische Praxis am Rathaus in Bad Nauheim gehen zum 1. Juli eine Kooperation ein. Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen profitieren von dem hessenweit ersten ambulanten Versorgungskonzept dieser Art.

„Kooperationen zwischen niedergelassenen Ärzten, Kliniken und ambulanten Fachzentren werden in Zukunft immer wichtiger“, sagte Peil bei der Vorstellung des neuen Konzepts. In Zukunft wird sein gesamtes Team eng mit dem Team von Ärztin Martina Kampowski und Wolfgang Hammann zusammenarbeiten. Zu diesem Zweck eröffnet Peil in deren bestehenden Praxisräumen eine Zweitpraxis.

Die Ziele, die die beiden Partner verfolgen, sind vielschichtig. Zum einen werde die Patientenversorgung optimiert, weil Verdachtsfälle schneller diagnostiziert und behandelt werden könnten. Zum anderen entlaste das die Kliniken, weil es nicht zwangsläufig zur stationären Aufnahme kommen müsse. Für sein kardiologisches Zentrum erhofft sich Peil Zeitressourcen, weil in vielen Fällen die Hausarztpraxis weiterbehandeln könnte. So entstehe eine Win-win-Situation für alle.

Noch immer sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache in Deutschland, weil sie oft zu spät erkannt werden. Durch das Screening, wie das Konzept es vorsieht, würden zum Beispiel bei Bluthochdruckpatienten Risiken schneller erkannt, der Verlauf beobachtet und dokumentiert, mit dem Ziel, den Zustand zu stabilisieren. „Eine Herzinsuffizienz wird in Stadien eingeordnet. Eine Verbesserung von einem schlechteren Stadium in ein besseres bedeutet schon einen Gewinn an Lebensqualität“, so der Kardiologe.

Das ist die Vorgehensweise: Wenn bei einer Routineuntersuchung etwas Verdächtiges festgestellt wird, überprüfen das die Kardiologen. Stellen sie beispielsweise ein Stadium drei fest, kontrollieren sie im Zwei-Wochen-Abstand. Hat sich der Zustand durch Medikamente verbessert, können die Hausärzte weiterbehandeln. Der Vorteil für die Patienten: Alle Untersuchungen finden in der Internistischen Praxis statt. Es gibt Termine ohne lange Wartezeiten, denn Peil und sein Team sind regelmäßig vor Ort. Dort stehen auch alle notwendigen Untersuchungsgeräte zur Verfügung. Doppeluntersuchungen werden vermieden. Auch Christian Hamm, Direktor der Kardiologie der Kerckhoff-Klinik, sieht für seinen Betrieb einen Vorteil im Konzept: „Wir haben hochspezialisierte Fachkräfte für echte Notfälle, die können wir nicht belasten mit Patienten, die in der Hausarztpraxis gut versorgt werden können. Noch sind wir in der glücklichen Lage, keinen Ärztemangel zu haben, aber das kann sich langfristig ändern.“

Aus Erfahrung wissen Peil und sein siebenköpfiges Ärzteteam, dass die Definition Notfall von den Patienten sehr subjektiv betrachtet wird. „Jemand, der nachts Schmerzen hatte, vormittags zu uns kommt und nach einem unauffälligen Schnellcheck gebeten wird, in zwei Stunden zur weiteren Untersuchung wiederzukommen, ist kein Notfall“, schildert er eine Begebenheit. „Es ist aber verständlich, dass man bei einer Wartedauer von drei Monaten auf einen Termin beim Kardiologen sagt: ,Bis dahin kann ich gestorben sein.‘“ Die Hoffnung, dass sich das Modell bewährt, ist groß. Ende diesen Jahres wird erstmals evaluiert. „Wir brauchen angesichts des fehlenden Ärzte-Nachwuchses besonders auf dem Land neue Modelle. Das ist ein vielversprechender, zukunftsweisender Versuch“, lobte Landrat Jan Weckler. „Mutig, zumal es keine Blaupause gibt“, betonte Kreistagsvorsitzender Armin Häuser bei der Präsentation. Bad Nauheims Erster Stadtrat Peter Krank war ebenfalls beeindruckt und freute sich über das Modellprojekt gerade in der Gesundheitsstadt. Hammann richtete abschließend einen Appell an die Politik, die sich der seiner Ansicht nach aktuell katastrophalen Bezahlung der Hausärzte annehmen solle, damit auch weiterhin eine gute Patientenversorgung gewährleistet sei.