Randaliert und Polizisten angegriffen

In der Nacht auf Donnerstag haben aufmerksame Zeugen um 0.50 Uhr die Polizei alarmiert, weil ein 34-Jähriger randalierend durch die Straßen Bad Nauheims gelaufen ist. Er ließ seine Wut offenbar an geparkten Fahrzeugen aus und beschädigte diese.

Insgesamt stellten die Beamten an fünf Autos fest, dass sich der Mann an ihnen zu schaffen gemacht hatte. Beispielsweise hatte er einen Gullideckel herausgehoben und ihn durch die Windschutzscheibe eines Wagens geworfen. Die auf ihn aufmerksam gewordenen Anwohner bewarf er mit einem Stein, wodurch ein Oberlicht eines Fensters beschädigt wurde. Die Ordnungshüter nahmen den 34-Jährigen an der Ecke Landgrafenstraße/Homburger Straße fest. Hierbei widersetzte er sich massiv und trat nach den Polizisten, die aber unverletzt blieben. Er beleidigte die Einsatzkräfte beispielsweise mit den Worten „Rassisten“, „Nazis“, heißt es in der Polizeimeldung.

Der in Bad Nauheim wohnende Mann stand offenbar unter Drogen- und Alkoholeinfluss und befand sich in einer persönlichen Ausnahmesituation. Er wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus aufgenommen. Der verursachte Schaden beläuft sich laut Polizeibericht auf rund 10 000 Euro.

Auf den 34-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu, unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und dem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. red