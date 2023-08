Quellendankfeier mit Feuerwerk in der Trinkkuranlage

Am Samstag, 26. August, veranstalten die Stadt Bad Nauheim und die Stiftung Sprudelhof ab 19.30 Uhr in der Trinkkuranlage die traditionelle Quellendankfeier. Mit ihr erinnert die Kurstadt jährlich an das Wiederaufleben des Großen Sprudels vor nunmehr 168 Jahren.

Obwohl in Bad Nauheim bereits seit 1835 öffentliche Badekuren angeboten worden sind, gilt der Ausbruch des Großen Sprudels aus einem stillgelegten Bohrschacht in der Nacht auf den 22. Dezember 1846 als eigentliche Geburtsstunde des Kurwesens. Groß war der Schock, als die bedeutende Thermalquelle infolge einer Überschwemmung 1855 versiegte. Als der Sprudel einige Wochen später unvermittelt emporschoss, sprachen die Einwohner von einer erneuten Fügung Gottes und feierten das Ereignis mit einer Zusammenkunft samt Fackelzug. Die Tradition der Quellendankfeier war geboren. Die diesjährige Feier wird vom Ensemble „Konzert Gebräu“ unter der Leitung von Walter Dorn eröffnet. Anschließend wird Bürgermeister Klaus Kreß die Gäste begrüßen und das Wort an Festredner Stefan Kannewischer übergeben. Der Schweizer Ökonom ist Geschäftsführer der Kannewischer Holding AG und der Kannewischer Collection. Das Familienunternehmen wird auch die Bad Nauheimer „Sprudelhof Therme“ betreiben. Krönender Abschluss des Abends wird das musikalisch begleitete Feuerwerk sein. Der Eintritt ist frei. red