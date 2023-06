Peter Krank bleibt Erster Stadtrat

Teilen

Peter Krank (r.) nimmt erfreut die Glückwünsche von SPD-Fraktionsvorsitzendem Sinan Sert und FW-Stadtrat Klaus Englert entgegen. ihm-Fahle (2) © Petra Ihm-Fahle

Bad Nauheim - Peter Krank bleibt Erster Stadtrat von Bad Nauheim. Mit deutlicher Mehrheit setzte er sich gegen den Diplom-Betriebswirt Florian Jochim durch. Jochim wohnt in Schotten und arbeitet im Rathaus Linden als Fachbereichsleiter. Die Wahl am Donnerstagabend setzte den Schlusspunkt hinter ein halbherzig dargebotenes Muskelspiel der Kenia-Koalition.

Ein „Wahlkrimi light“ hat sich am Donnerstagabend in der Bad Nauheimer Trinkkuranlage vollzogen, als das Stadtparlament den künftigen Ersten Stadtrat gewählt hat. Das Rennen entschied der amtierende Hauptamtliche, Peter Krank (62), für sich. Gegen den Parteilosen war der 36-jährige Florian Jochim aus Schotten angetreten, ebenfalls parteilos. Jochim ist im Rathaus Linden als Fachbereichsleiter für Zentrale Dienste und Finanzen aktiv, er ist Verwaltungsfachangestellter und studierter Betriebswirt.

Als Tagesordnungspunkt sieben rief Stadtverordnetenvorsteher Oliver von Massow (CDU) die Wahl auf. Bis dahin hatte Geheimniskrämerei geherrscht, was die Verantwortlichen mit dem Datenschutz begründet hatten. Öffentlich war nicht bekannt geworden, wie viele andere Kandidaten es gab und vor allem wen. Spekuliert wurde eine Menge, beispielsweise, ob es CDU-Fraktionsvorsitzender Manfred Jordis probieren würde. Er hatte sich im November vergeblich als Landtagskandidat bei der CDU Wetterau beworben und ist ein führender Kopf im Hohen Haus Bad Nauheims.

Zeitweise fiel auch der Name einer weiteren Persönlichkeit, der des Sozialdemokraten Sinan Sert. Er hatte diesen Schritt vor zwölf Jahren schon einmal angepeilt. Ein Versuch, die SPD nach Jahrzehnten zurück in die Magistratsspitze zu führen, hätte ein politisches Bekenntnis sein können. Stattdessen schien nach wochenlangem „Säbelrasseln“ aus CDU und SPD ein mehrheitlicher Rückhalt für Peter Krank immer wahrscheinlicher.

Eingangs lieferte Esra Edel (Grüne) einen Bericht aus dem Wahlvorbereitungsausschuss, dessen Vorsitzender er gewesen war. Laut Edel kam es zur Gründung des Gremiums, da die Koalition aus CDU, Grünen und SPD ein reguläres Wahlverfahren hatte haben wollen. FDP und FWG hatten hingegen im März dafür plädiert, Krank direkt im Amt zu bestätigen und auf die Ausschreibung zu verzichten. Erfolglos allerdings, da ein demokratisches Prozedere gewünscht war. Alle Interessierten sollten die Möglichkeit bekommen, zu kandidieren.

7500 EURO Die Kosten für das Wahlverfahren mit Wahlvorbereitungsausschuss belaufen sich auf rund 7500 Euro. Wie der städtische Fachbereichsleiter für Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit, Matthias Wieliki, erklärte, hatte die Ausschreibung in Digital- und Printmedien rund 3500 Euro gekostet. Für den Wahlvorbereitungsausschuss seien weitere Posten für 4000 Euro wie die Sitzungsgelder angefallen (fünf Zusammenkünfte) sowie für Einladungen, Bekanntmachungen und anderes. ihm

Wie Edel mitteilte, waren dem Ausschuss 19 Bewerbungen zugegangen, vier Kandidaten hielt das Gremium für interessant. Letztlich kamen laut Edel aber nur zwei Personen zu Vorstellungsgesprächen. Er nannte kurz die Namen Jochim und Krank als Empfehlung des Ausschusses, ohne den vielen gespannt lauschenden Gästen weitere Angaben zu den Personen zu machen. Während nun Manfred Jordis den Bewerber Krank vorschlug, folgte der Liberale Benjamin Pizarro der Empfehlung des Wahlvorbereitungsausschusses. Er plädierte für die Mitbewerbung von Jochim, zum einen wegen dessen Qualifikation, zum anderen, um „es Herrn Krank nicht zu gemütlich zu machen“.

Markus Theis erklärte für die Freien Wähler, hundertprozentig zufrieden mit dem amtierenden Ersten Stadtrat zu sein. CDU-Mann Jordis hob die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Krank hervor, wünschte sich an zwei Stellen allerdings eine Verbesserung: bei der Transparenz und dem Tempo beim Umsetzen von Projekten. Wie Sozialdemokrat Sert lobte, sei Krank der Typ „ruhiges Fahrwasser“, was in heiklen Situationen eine gute Sache sei. Claudia Kutschker (Grüne) betonte ihre Zufriedenheit mit Krank hinsichtlich grüner Themen.

Als Steffen Tüscher (FW) nach dem Sinn der Vorgehensweise fragte, sprach er sicher manch einem Anwesenden aus dem Herzen: Wie er feststellte, wollten weitgehend alle Fraktionen im Grunde Krank. „Die Koalition hätte das dem anderen Kandidaten vorher sagen können“, kritisierte Tüscher. Am Rande äußerten sich mehrere Beteiligte befremdet darüber, dem 36-Jährigen aus Schotten so etwas zuzumuten. Jochim erhielt trotz der eindeutigen Pro-Krank-Reden denn auch zehn von 40 Stimmen, es war ein Achtungserfolg. Krank vereinte 28 Stimmen auf sich, es gab aber auch zwei Enthaltungen.

Wie Jochim dieser Zeitung schilderte, hätte er gerne in einer „modernen Stadt wie Bad Nauheim mit interessanten Großprojekten“ gestaltet und entwickelt. „Wichtig für mich ist das Thema Finanzen, das besonders in Krisenzeiten obersten Stellenwert hat.“ Ihn begleitete seine Partnerin Simone Müller.

Peter Krank nahm strahlend die Glückwünsche entgegen und betonte, allen eine gute Zusammenarbeit anzubieten - auch denen, die ihn nicht gewählt haben. „Nur so werden wir Bad Nauheim voranbringen.“

Alexander von Bischoffshausen (CDU, l.) dankt Florian Jochim. © Petra Ihm-Fahle