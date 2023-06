Parkdauer an Ladesäulen

Wer heutzutage ein E-Auto laden will, braucht aufgrund technischer Veränderungen dafür länger als früher. Ein Antrag, den die FDP jüngst im Bad Nauheimer Parlament stellte, zielte darauf ab. „Wir müssen das Parken anpassen, daher beantragen wir, die Parkdauer an den AC-Ladesäulen in der Parkstraße, an der Post und in der Hohen Straße auf vier statt zwei Stunden anzupassen“, schlug der Liberale Sven Klausnitzer vor.

Ließe sich pro Stunde eine Strommenge für 50 Kilometer laden, seien es vier Stunden für die Strommenge für 200 Kilometer. „Für Arbeitnehmer, die elektrisch fahren, ist es schwierig, das Auto nach zwei Stunden wieder umzuparken“, gab Klausnitzer zu bedenken.

CDU-Fraktionschef Manfred Jordis (CDU) erklärte, den Antrag grundsätzlich für interessant zu halten. „Aber wir haben einige Fragen. Wenn das Auto vier Stunden an einer Stelle steht, kann sonst niemand dort stehen“, wandte er ein. Außerdem frage er sich, ob überhaupt genug Ladesäulen vorhanden sind. Jordis beantragte eine Verweisung in den zuständigen städtischen Ausschuss. Dazu sollten die Stadtwerke eingeladen werden, um über ihre Strategie zu berichten.

Wie Markus Theis (FW) sagte, müsste der „Intellekt reichen“, um den Beschluss über die längere Lade- und Parkdauer sogleich zu fassen. „Das Grundsätzliche bleibt ja. Egal, was die Stadtwerke planen, die Leute müssen länger stehen.“ Gegen die Stimmen von FDP und FW verwies das Hohe Haus den Antrag in den Ausschuss. ihm