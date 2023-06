Oldtimertreffen in Steinfurth

Teilen

Drei Jahre ist es mittlerweile her, dass der Oldtimer-Club Steinfurth zu einer Ausstellung und einem Treffen einladen konnte. Diese coronabedingte Zeit ist vorbei. Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Juni, veranstalten die Steinfurther „Oldies“ wieder ihr Oldtimertreffen auf dem Festplatz und laden zur Ausstellung im Rosensaal ein. Los geht es am Samstag um 19 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein zwischen Oldtimern im Rosensaal.

Hierzu sind alle eingeladen, die ein paar heitere Stunden über Benzin, Öl und Diesel fachsimpeln möchten.

Am Sonntag von 9 bis 17 Uhr geht es weiter auf dem Festplatz. „Hier laden wir alle Oldtimerfreunde mit ihren Fahrzeugen ein: Ob Auto, Traktor, Zweirad oder Lkw, bei uns ist jeder gern gesehen.“ Auf einem Oldtimer-teilemarkt können bei Privatanbietern Oldtimerteile erstanden werden. Es wird keine Standgebühr erhoben, Händler sowie Handy- und Elektroverkäufer sind nicht zugelassen. lm Rosensaal findet gleichzeitig die Oldtimerausstellung statt. Für Speis und Trank sorgt an beiden Tagen der Vereinsmetzger. Das Motto lautet „Essen wie früher“, mit hausgemachter Bratwurst und am Sonntag Spießbratenbrötchen. Ab 13 Uhr wird das Kuchenbüfett eröffnet, an dem es in diesem Jahr etwas Neues gibt: frisch gebackene „Belgische Waffeln“ mit Sahne und mehr, heißt es weiter.

Tipp: Am 4. Juni findet auch der 1. Steinfurther Dorfflohmarkt statt. Freunde für „alten Krusch“ kommen an diesem Tag auf ihre Kosten. Infos zum Oldtimerteilemarkt unter der Rufnummer 0 60 32/8 54 54. red