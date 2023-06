Neue Welten öffnen

Ute König und Ernesto Filipelli zeigen schon mal die Skizzen zu einigen Rote-Faden-Aktionen. Der Wochenplan (im Hintergrund) ist prall gefüllt. von prosch © Hanna von Prosch

Bad Nauheim - Fünf Tage Rote-Faden-Aktion für Inklusion: Vom 3. bis 8. Juli zeigt die Innenstadt von Bad Nauheim eine bunte Vielfalt. Rote Fäden an Bäumen und Geschäften, Mitmachaktionen am Aliceplatz und in der Reinhardstraße sollen den Menschen ganz neue Welten eröffnen.

Die erste Bad Nauheimer Inklusionswoche mit mehr als 40 speziellen Angeboten, Führungen und Veranstaltungen in Vereinen und im öffentlichen Raum verspricht, ein Marktplatz der Erkenntnisse zu werden. Die Vorbereitungen des Familienbüros und der vielen Kooperationspartner laufen auf Hochtouren. „Nachdem die Broschüre auslag, war es wie ein Dominoeffekt: Immer mehr wollten mitmachen“, freut sich Ute König, Mitarbeiterin für Inklusion im Familienbüro der Stadt.

Das Motto des Mitmachprojekts „Roter Faden Inklusion“ zieht sich von Montag bis Freitag durch die Innenstadt. Bereits am Sonntag zum Gottesdienst in der Dankeskirche wird das „Kaleidoskop des Lebens“ sichtbar. Am Montag werden die Bäume mit roten Fäden geschmückt. Wer will, kann mitmachen. Sicher dabei ist der Bad Nauheimer Maler und Mitinitiator der Aktion Ernesto Filipelli.

„Meine Vision war bunt, denn Farbe erzeugt Aufmerksamkeit“, sagt Filipelli. Er hat bereits in drei Workshops die Grundlagen für ein Riesen-Mandala im dann ausgelassenen Schuckhardt-Brunnen am Aliceplatz erstellt, das am Freitag gelegt wird. Auf großen runden Holzscheiben haben Dritt- und Viertklässler der Stadtschule, Menschen mit psychischer Behinderung aus dem Margaretenhof und Angehörige von Demenzkranken aus der Wisselsheimer Gruppe „Demenz Ja“ ihre Selbstportraits gemalt. „Es war interessant, zu erleben, wie Kinder sich und ihre Mitschüler sehen, es war berührend, wie Menschen von ihren Erfahrungen mit Demenzkranken erzählten. Die Bewohnerinnen und Bewohner im Margaretenhof wollten sich nicht gerne im Spiegel betrachten, um ihr eigenes Bild wahrzunehmen. Und dann waren sie so glücklich, dass sie mitmachen durften“, berichtet Filipelli.

Am Dienstag werden die Betreuerinnen und Betreuer aus dem Margaretenhof Passanten einladen, sich ein „Bild von sich selbst“ zu machen. Auch die „Aktion Silberstern“ wird vertreten sein.

Der Mittwoch ist der Tag der Vielfalt. Von Diversität bis Migration gibt es viele Themen, über die man ins Gespräch kommen kann. Das Frauenbüro hat einen Stand zur geschlechtlichen Identität. Eine große Tafel, auf der man seinen Handabdruck hinterlassen kann, soll zum Nachdenken anregen: Sieht man daran, welche Identität jemand hat? „Es geht nicht um Ergebnisse, sondern um Impulse und Austausch“, betont König.

Der Donnerstag ist eine Kontaktbörse im haptischen Sinn. Hilfsmittel wie Rollator oder Prothesen sollen erfahren und erfühlt werden. Das Müfaz greift das Thema „geringe Literalität“ also Schreib- und Leseschwäche auf. Mit einer großen Bodenzeitung oder Beispielen von Leichter Sprache will es Betroffene erreichen, aber auch andere für dieses noch große gesellschaftliche Problem sensibilisieren.

Am Freitag dürfen die Kinder ihre Selbstportraits zum Aliceplatz tragen. „Die Platte ist ganz schön schwer, aber das Bewusstsein ,Das bin ich‘ hat ja auch seinen Wert“, betont Filipelli. Für das Mandala-Projekt und auch sonst haben die Akteure viel Unterstützung vonseiten der Stadt und der Geschäftsleute erfahren. Ganz besonders eingebracht hat sich die Mittelstufe der Fachschule für Sozialpädagogik mit 49 Studierenden. Acht Studierende absolvieren im Rahmen der Inklusionswoche ein dreiwöchiges kreatives Praktikum. Sie veranstalten einen Flashmob zum Lied „Born this way“, tauschen Freundschaftsarmbänder, machen Barrieren sichtbar und suchen am Stand den Kontakt zum Thema Queer.

„Es gibt schon so viele Angebote in Bad Nauheim, viele wissen es nur noch nicht. Hoffentlich können wir mit der Inklusionswoche für viele Menschen neue Welten eröffnen“, erläutert König.

Broschüre und Übersichtsplan sind abrufbar unter www. bad-nauheim.de.