Neue Vortragsreihe beginnt

Bad Nauheim - Der Jugendstilverein nimmt seine Vortragsreihe wieder auf. Den ersten Vortrag hält der Vorsitzende des Jugendstilvereins, Gerhard Bennemann, anlässlich des Weltjugendstiltages am Samstag, 10. Juni, über die Mosaike in den Badehäusern 2 und 3. Der zweite Vortrag folgt am Dienstag, 13. Juni, von Werner Ruf über die „Rosen im Stil der Jugend“ in dessen Mittelpunkt der Schmuckhof des Badehauses 3 stehen wird.

Anlässlich des „Welt-Art- Nouveau-Tages“ am Samstag, 10. Juni, der unter dem Motto „Materialien“ steht, lädt das Jugendstilforum für 19.30 Uhr zu einem Vortrag mit dem Titel „Kleine Steinchen - große Wirkung“ in den Sprudelhof ein.

Schon in der Antike waren Mosaike ausgesprochen beliebt. Im Jugendstil wurden Mosaike häufig nicht nur in der Innenraumgestaltung eingesetzt, sondern auch zur Verschönerung und zum Schutz von Fassaden. In den Jugendstilanlagen, die zwischen 1905 und 1912 vom Architekten Wilhelm Jost in Bad Nauheim geschaffen wurden, gibt es nach Angaben des Jugendstilforums vor allem zwei Bereiche, in denen Mosaike den Raum beherrschen: Der eine Bereich ist das Fürstenbad in Badehaus 2 und der zweite der Wartesaal im Badehaus 3. In seinem Vortrag beschäftigt sich Bennemann, Vorsitzender des Bad Nauheimer Jugendstilvereins, vor allem mit den Mosaiken in den Bad Nauheimer Jugendstilanlagen und den dafür verantwortlichen Künstlern, aber auch mit der Liebe des Jugendstils zu dieser ganz besonderen Kunstform.

Rosen sind die Königinnen unter den Blumen. Passend zur Hauptblütezeit im Schmuckhof von Badehaus 3 lädt das Jugendstilforum für Dienstag, 13. Juni, um 19.30 Uhr zu einem Vortrag mit dem Titel „Rosen im Stil der Jugend“ ein. Ruf ist ein ausgewiesener Rosenexperte, seit Jahren kümmert er sich mit viel Liebe und Engagement um die vielen Rosen, die den Schmuckhof von Badehaus 3 zu einem ganz besonderen Ort machen.

Die neue Vortragsreihe in Kooperation mit der Stiftung Sprudelhof beginnt am Dienstag, 20. Juni. Den ersten Vortrag dieser Reihe wird Christina Uslular-Thiele über „Vergessene Aspekte zur Baugeschichte des Sprudelhofs“ halten.

Weitere Vorträge sollen am 18. Juli, 17. Oktober und 21. November zu unterschiedlichen Themen rund um die Geschichte des Sprudelhofs und des Kurbades Bad Nauheim folgen, heißt es in der Einladung.

Alle kostenpflichtigen Vorträge werden im Badehaus 3 gehalten. red