Neue Stadtschokolade und vieles mehr

Teilen

Das Kooperationstreffen der Initiative „Fairtrade Stadt Bad Nauheim“ findet in diesem Jahr erstmals in Form eines Aktionstages statt. Unter dem Motto „Bad Nauheim fair erleben“ präsentiert sich das breit gefächerte Fairtrade-Netzwerk am Samstag, 15. Juli, von 11 bis 16 Uhr in der Trinkkuranlage. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Info-Ständen, Vorträgen, Produktvorführungen, kulinarischen Kostproben und stimmungsvoller Musik.

Anhand vieler Beispiele wird gezeigt, wie faire und nachhaltige Projekte in der Kurstadt umgesetzt werden. Ein Highlight wird die Vorstellung der neuen Bad Nauheimer Stadtschokolade sein. Diese wird vom deutsch-ghanaischen Unternehmen „fairafric“ produziert. Dieses fördere in Afrika den Aufbau lokaler wirtschaftlicher Strukturen, schaffe Arbeitsplätze mit langfristigen Perspektiven und verwende ausschließlich Rohstoffe aus biologischem Anbau. Fans nachhaltiger Mode werden bei der Fashion Show um 14 Uhr auf ihre Kosten kommen. Das musikalische Begleitprogramm wird vom Gitarrenorchester der Musikschule und dem Trio „Stromesklang“ gestaltet. Organisiert wird der Aktionstag von der Fairtrade-Steuerungsgruppe, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Sprecherin Patricia Mayer: „Mittlerweile bekennen sich in unserer Stadt über 80 Betriebe und Institutionen zu gerechten und nachhaltigen Produktionsbedingungen.“ red