Nacht der Tenöre

Bad Nauheim - Drei Opernsänger präsentieren in Begleitung eines vierköpfigen Kammerorchesters, ein besonderes Klassik-Event. „Die himmlische Nacht der Tenöre“ ist am Samstag, 28. Januar, um 20 Uhr in der Dankeskirche zu erleben. Das Konzert steht unter dem Titel „Passione per la musica“. Es soll eine Reise in das Mutterland großer Opernkomponisten, nach Bella Italia werden.

Georgios Filadelfefs, Boris Taskov und Georgi Dinev - ein Grieche und zwei Bulgaren - sowie ein vierköpfiges Kammerorchester liefern eine Hommage an bedeutende Meisterwerke. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, oder unter www.adticket.de, Telefon 01 80/6 05 04 00. red