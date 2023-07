Modekette schließt Filiale

Bad Nauheim - Der Gerry-Weber-Laden in der Bad Nauheimer Stresemannstraße wird spätestens zum 30. September schließen, der am Niddaplatz in Bad Vilbel bleibt dagegen uneingeschränkt bestehen. Dies teilte auf Nachfrage Christina Herrmann, Pressesprecherin des Mode-Unternehmens mit Sitz in Halle/Westfalen, mit. Die Modekette hatte angekündigt, 122 seiner 171 Geschäfte bis Ende September zu schließen.

Lediglich die profitabel laufenden Läden würden weiterhin bestehen.

Was Bad Nauheim betrifft, sagte Herrmann: „Der letzte Verkaufstag steht noch nicht fest, es wird vermutlich Mitte September sein.“ Das genaue Datum hänge unter anderem davon ab, wann die Ware abverkauft sei. In Bad Nauheim sind laut Herrmann vier Mitarbeiterinnen, darunter die Filialleiterin, von der Schließung betroffen. Im Unternehmen gebe es einen Sozialplan und zudem eine Stellenbörse, in der alle Angebote, die an das Unternehmen herangetragen würden, zu sehen seien. „Es gibt sehr viel Solidarität in der Branche“, sagte Christina Herrmann.

Das Gerry-Weber-Geschäft in Bad Nauheim gebe es seit März 2013. Mit einer Nettoverkaufsfläche von 205 Quadratmetern liege es in der normalen Größen- ordnung für Läden von Gerry Weber. agl