Melodisch und mit Humor

Teilen

Bad Nauheim. Melodische deutschsprachige Songs spielt das Uta-Desch-Trio am Freitag, 24. März, um 19.30 Uhr in der Trinkkuranlage. Die Lieder werden mit ausdrucksstarker Stimme und einer ordentlichen Portion Humor vorgetragen von Uta Desch. Begleitet wird sie von Boris Daus an der Akustikgitarre und Dietmar Wächtler an Pedal Steel und Dobro Guitar.

red