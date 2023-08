Mehr Zeit für Dorea-Häuser

Hinter der drohenden Schließung von drei Dorea-Häusern in Bad Nauheim stehen Schicksale - von Menschen, die dort arbeiten, vor allem aber von psychisch kranken Bewohnern, die nicht wissen, wo sie hin sollen. Vielleicht springen andere Träger ein, betreiben die Häuser weiter, das ist unklar. Klar ist: Es bleibt ein Monat mehr Zeit.

Bisher hing hat das Datum 31. August 2023 wie ein Damoklesschwert über Bewohnern und Mitarbeitern der Häuser „Christa“, „Regina“ und „Württemberg“. Alle drei gehören zur Margarethenhof GmbH, für die ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung eröffnet worden ist. Die GmbH ist Teil der Dorea-Gruppe. Die Margarethenhof GmbH kann die drei genannten Häuser in Bad Nauheim nicht mehr lange betreiben. Bis Ende August noch - so war der bisherige Stand.

Diese Zeitung berichtete wiederholt über die Dramatik, die der Vorgang ausgelöst hat. Es gibt Kritik an mangelhafter Kommunikation, an der Kurzfristigkeit. Vor allem ist da die Angst von Bewohnern und Angehörigen, dass sich in der Umgebung kein neuer Betreuungsplatz finden wird. Ganz abgesehen von den Bindungen zwischen Betreuern und Betreuten, die mit der Schließung aufgebrochen würden. Berichtete wurde auch von den Hoffnungsschimmern dahingehend, dass sich vielleicht ein oder mehrere Unternehmen finden, die die Häuser weiterbetreiben. Nun gibt es einen Grund mehr zu hoffen: der Faktor Zeit.

Denn der 31. August ist nicht mehr aktuell, sondern der 30. September. Es bleibt also mehr Zeit, um potenzielle Betreiber zu finden, und für Bewohner und deren Familien, sich nach einem möglichen neuen Platz umzuschauen.

Der Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen hat sich am Freitag zu Wort gemeldet und in einer Pressemitteilung versprochen, sich an der Suche nach Lösungen für die von der Schließung bedrohten Einrichtungen in Bad Nauheim zu beteiligen. „Der Weiterbetrieb der Häuser und die Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner ist zunächst bis zum 31. Oktober sichergestellt, wie uns der bisherige Betreiber schriftlich zugesichert hat“, erklärt Andreas Jürgens, Erster Beigeordneter des LWV. „Bis dahin sollte es möglich sein, verträgliche Lösungen für alle Betroffenen zu finden.“ Mit dem 31. Oktober liegt der LWV nicht ganz richtig, zumindest, wenn man diese Aussage mit der eines Dorea-Sprechers abgleicht. Der sprach am Freitag vom 30. September - auch wenn die Frist womöglich über dieses Datum hinaus verlängert werden könnte. „Wie lange wir als Betreiber den Betrieb der Einrichtungen aufrechterhalten können, hängt nicht von uns, sondern vom Immobilieneigentümer ab. Dieser hat sich bisher sehr konstruktiv und lösungsorientiert gezeigt und einen Mietverzicht bis Ende August zugesagt. Damit haben wir aktuell einen Monat mehr Spielraum, um die Verhandlungen mit den Interessenten fortzusetzen“, sagt der Dorea-Sprecher. „Sollte eine weitere Verlängerung des Mietverzichts nicht mehr möglich sein, so müssten wir die Heimverträge zum Ablauf des Folgemonats kündigen.“ Heißt: Am 30. September wäre Schluss, zumindest für die Dorea-Trägerschaft. Umgekehrt: Verzichtet der Vermieter über den 31. August hinaus auf die Miete, verlängert sich die Frist über den 30. September hinaus. Der Mietverzicht bezieht sich laut Dorea-Sprecher auf die Häuser „Württemberg“, „Christa“ und „Regina“.

Nach der Insolvenzordnung dürfe ein insolventes Unternehmen nur fortgeführt werden, solange die Gläubiger dadurch keine Nachteile haben, es also keine Verluste zu ihren Lasten mache. „Ist das der Fall, muss der Geschäftsbetrieb umgehend stillgelegt werden. Das Insolvenzrecht lässt hier keinen Spielraum. Das ist der Grund, warum wir für die Fortführung auf ein Entgegenkommen des Vermieters angewiesen sind.“

In der Pressemitteilung des LWV heißt es, der Verband nehme seine Verantwortung ernst und strebe an, dass die Einrichtungen für psychisch kranke Menschen mit anderen Anbietern und Interessenten fortgeführt werden können, wenn sich die Dorea-Gruppe zurückziehe. „Wir gehen davon aus, dass auch den Mitarbeitenden in den beiden Häusern damit eine weitere Perspektive geboten werden kann“, macht Andreas Jürgens deutlich und bezieht sich dabei auf die Häuser „Christa“ und „Regina“, für die der LWV Hessen Leistungsträger sei.

In der Mitteilung des Landeswohlfahrtsverbandes heißt es außerdem: „Oberstes Ziel ist eine verlässliche Unterbringung aller Bewohnerinnen und Bewohner und eine gute Perspektive für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beiden Einrichtungen für psychisch kranke Menschen.“