Mahnwache für den Frieden

Teilen

Am kommenden Freitag, 24. Februar, findet um 16 Uhr am Platz vor der Dankeskirche eine „Mahnwache für den Frieden“ statt. Anlass ist der Jahrestag des Einmarsches in die Ukraine. Auf Beiträge von Geflüchteten und Poetry-Slammer Andreas Arnold folgen Friedensgebete von Vertretern der Religionsgemeinschaften aus Bad Nauheim.

Veranstalter sind der Ausländerbeirat und der Internationale Club Bad Nauheim in Kooperation mit Verein IKI und den christlichen Gemeinden, der jüdischen und der muslimischen Gemeinde. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von Frank Scheffler, auch mit meditativer Cembalo-Musik in der Dankeskirche.

Mit der Mahnwache soll an den schrecklichen Angriff und den damit verbundenen Beginn des bis heute andauernden Krieges erinnert werden. Dabei ist den Organisatoren wichtig, den Blick ebenso auf alle Kriege und Konfliktregionen auf der ganzen Welt zu richten. Den Organisatoren der Mahnwache ist es wichtig, Zusammenhalt und Solidarität aller Bad Nauheimer für Frieden auf der Welt zu pflegen und gegen eine schleichende Gleichgültigkeit gemeinsam dafür zu mahnen. red