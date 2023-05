Liebe und Gemetzel

Nichts ist gefährlicher, als der oder dem Liebsten immer die Wahrheit zu sagen. Das „Duo Camillo“ macht’s trotzdem - in Form von Musikkabarett. Erstmals zeigen Martin Schultheiß und Fabian Vogt ihr neues Programm „Du mich auch!“ im Theater am Park und zwar am Freitag, 12. Mai, um 20 Uhr. Das „Duo Camillo“ möchte beweisen, dass zwischen Techtelmechtel und Gemetzel oft nur ein gradueller Unterschied bestehe.

red