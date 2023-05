Lesung mit Jennifer Petsch

Jennifer Petsch hat eine Autobiografie über ihr Leben als unfreiwilliger Dauersingle geschrieben. Mit ihren 42 Jahren geht sie seit inzwischen 18 Jahren ohne Partner durchs Leben. Sie hat darüber ein Buch geschrieben: „Ich bin Single! Und du? - Für Vergebene verboten - Aus dem Leben eines unfreiwilligen Singles“. Daraus wird sie am Donnerstag, 11 Mai, um 19.

30 Uhr im Theater am Park lesen. Im Buch berichtet sie humorvoll unter anderem von ihren verschiedenen Versuchen, einen Partner kennenzulernen, und mit welchen Kommentaren sie immer wieder von ihrem Umfeld konfrontiert wurde. Es schwinge eine gewisse Ernsthaftigkeit mit, denn Petsch möchte mit ihrem Buch auf die stetig steigende Anzahl der Singles und auf das Problem der Einsamkeit aufmerksam machen. Daher appelliert sie an alle, offener durch die Welt zu gehen, Empathie an den Tag zu legen und aufeinander zuzugehen.

Der Eintritt ist frei. Daher wird um Anmeldung gebeten unter der Telefonnummer 0 60 32/9 25 25 30 oder per E-Mail an info@theater-am-park.de. red