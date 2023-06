Kurse beim Kneipp-Verein

Der Kneipp-Verein bietet Mitgliedern und Gästen neue Wasser- und Lungensportkurse für Reha-Sport (mit und ohne Rehasport-Verordnung) sowie Kurse im Breitensport an. Reha-Sport im Wasser ist besonders geeignet für Personen mit Beschwerden im Wirbelsäulenbereich, Verspannungen in der Muskulatur und Verschleißerscheinungen der Gelenke (auch mit Osteoporose- und Arthrose-Erkrankung).

Wasserkurse bieten schonendes Training zur Mobilisation der Gelenke, Kräftigung der Muskulatur sowie Stärkung des Herz-Kreislaufsystems. Die sanfte Massage des Wassers hat positive Wirkung auf das Lymphsystem und wirkt Gewebeschwächen entgegen. Die Lungensportkurse richten sich an Personen mit chronischen Atemwegs- und Lungenerkrankungen. Es geht um die Verminderung der Atemnot, und die Steigerung der Belastbarkeit. Reha-Sport wird über ein spezielles Rezept durch den Haus- oder Facharzt über einen Zeitraum von zwei Jahren einmal wöchentlich verordnet.

Die Lungensportkurse finden montags von 18 bis 20 Uhr statt, die Wasserkurse in der Kaiserberg-Klinik montags und in der Klinik am Südpark donnerstags von 17 bis 19 Uhr. Anmeldungen und Infos unter Telefon 0 60 32/9 37 05 65 oder daniela.wolf@ kneipp-bn.de. red