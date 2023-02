Kontrolle erfolgreich

Teilen

Den richtigen Riecher hatten Polizisten am Sonntag in der Straße Am Gradierwerk. Sie entschlossen sich zur Kontrolle eines silbernen Pkw, der gegen 1.20 Uhr flott in die Beethovenstraße einbog. Die drei Insassen machten sich aus dem Staub. Das Fahrzeug, einen VW Tiguan, ließen sie mit laufendem Motor zurück.

Die Ermittlungen am Fahrzeug ergaben, dass die angebrachten Kennzeichen und der VW nicht zusammengehörten. Beide waren als gestohlen gemeldet. Das Auto wurde sichergestellt. Nach den drei geflüchteten Männern fahndete die Polizei. Im Kurpark spürten die Fahnder schließlich einen 22-jährigen Flüchtigen aus dem Fahrzeug auf und nahmen ihn fest. Einen weiteren Tatverdächtigen stellten sie kurz darauf. Es handelt sich um einen 17-Jährigen aus dem Iran. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen des Pkw- und Kennzeichendiebstahls sowie dem dritten Flüchtigen dauern an. Hinweise an die Polizei in Friedberg, Tel. 0 60 31/60 10. red