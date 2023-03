Kneipp-Anlage in Schwalheim wird eröffnet

Das Anwassern am Internationalen Tag des Wassers zum Start in die Kneipp- und Outdoorsaison ist in Bad Nauheim bereits zur Tradition geworden. In diesem Jahr gibt es einen doppelten Grund zum Feiern: Neben dem Saisonstart wird am 22. März auch die Kneipp-Anlage in Schwalheim eingeweiht. Zur Einweihung der Wassertretanlage neben der Löwenquelle durch Bürgermeister Klaus Kreß wird das Anwassern kurzerhand von der Kernstadt in den Stadtteil verlegt.

Der Bürgermeister freut sich auf den traditionellen Storchengang durch das kühle Nass: „Das neue Kneipptretbecken ist mit Heilwasser aus der angrenzenden Löwenquelle gefüllt. Für unser Bad Nauheim und die gesamte Region ist das eine absolute Besonderheit mit einer noch intensiveren Wirkung auf den Körper im Vergleich zu Trinkwasser.“ Zur Veranstaltung am Mittwoch, 22. März, um 12 Uhr (Am Sauerbrunnen 5 in Schwalheim) sind alle Interessierten eingeladen.

Begleitend zur Eröffnungsfeier lädt der Kneipp-Verein Bad Nauheim/Friedberg/Bad Salzhausen für die Zeit von 12.30 bis 16 Uhr zum Frühlingsfest an den Schwalheimer Quellen ein. Gemeinsam wird bei Grüner Soße, Kaffee, Kuchen und einem kleinen aktiven Programm der Beginn der Kneipp-Saison gefeiert.

Pünktlich zum Anwassern weht eine frische Meeresbrise durch Bad Nauheim, denn das Wasser an den Gradierbauten rieselt wieder. Der Gesundheitsgarten am Gradierbau II öffnet am 22. März seine Pforten, der Gradierbau I mit Inhalatorium und Liegewiese steht der Öffentlichkeit ab dem 26. März zur Verfügung. red