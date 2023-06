Kampf gegen Depressionen

Die „Mut-Tour“ ist ein Aktionsprogramm, bei dem Menschen mit und ohne Depressionserfahrung zusammenkommen. Sie machen sich für einen offenen Umgang mit dem Thema Depression stark, möchten Öffentlichkeitsarbeit im Zeichen der psychischen Gesundheit setzen und ihre Erfahrungen mit Passanten und Journalisten teilen. Am 1. Juli macht die Tour halt auf der Selbsthilfe-Meile in Bad Nauheim.

Jeden Sommer bewegen sich Hunderte Menschen durch Deutschland, um ihre Botschaft ins Land zu tragen: Depression ist eine ernst zu nehmende Erkrankung. Sie ist behandelbar. Ein offenes Miteinander hilft allen. Deshalb ist die „Mut-Tour“ auch dieses Jahr wieder deutschlandweit unterwegs, um Menschen psychosoziale Hilfen aufzuzeigen und sie zu ermutigen, Unterstützungsangebote anzunehmen.

Am 25. Mai startete das erste Tandemteam in Weimar. Weitere Etappenteams sind wandernd und reitend unterwegs. Nach insgesamt 35 Stopps in ganz Deutschland heißt das Ziel am 10. September Oldenburg. Am 1. Juli wird die „Mut-Tour“ ab 13.30 Uhr auf der „Selbsthilfe-Meile“ in Bad Nauheim anzutreffen sein. Mit drei Tandems werden die Teilnehmer am Stand der Selbsthilfegruppe „Vogelnest“ andocken und für Gespräche zur Verfügung stehen. Dann geht es weiter zum nächsten Ziel. Interessierte sind zum Dialog eingeladen.

Neben vielen Informationsangeboten bietet die Selbsthilfe-Meile Sammelaktionen von nicht mehr gebrauchten Handys, Laptops, Brillen, Frauenperücken sowie verschiedene Verteilaktionen von SOS-Dosen, Notfallmappen und Organspendeausweisen. red