In einem Land vor unserer Zeit

Lisa Seline Albrecht und Dinos sind zwei untrennbare Dinge. Die 26-jährige Steinfurtherin verbringt sowohl beruflich als auch privat viel Zeit mit Fossilien, Dinos und generell der Paläontologie. Auch auf Social Media macht sie auf ihre Leidenschaft aufmerksam. © Nicole Merz

Lebewesen aus vergangenen Zeiten - das ist das, was Lisa Seline Albrecht interessiert, bereits von klein auf. Die 26-jährige Steinfurtherin ist schon früh der Paläontologie verfallen. Nun steht Ende August ihr bisher größtes Abenteuer an.

Sich auf eigene Faust in Steinbrüche begeben, dort stundenlang nach Zähnen, Knochen oder anderen Hinweisen auf frühere Lebewesen suchen: Das ist genau ihr Ding. Lisa Seline Albrecht wurde schon als Kind „Dinosaurier-Mädchen“ genannt - und ist es auch heute noch. Sowohl beruflich als auch privat widmet die Steinfurtherin ihre Zeit der Paläontologie. Dinos spielen im Leben der 26-Jährigen schon immer eine große Rolle. „Die Liebe war irgendwie von Anfang an da.“ Als Kind hat sie schon gern in der Erde gebuddelt und mit Dino-Figuren gespielt. „Mindestens einmal im Jahr stand ein Besuch im Senckenberg-Museum auf dem Programm.“

Nach der Schule studierte sie zwei Jahre Geowissenschaften, brach das Studium aber ab. „Das wurde mir zu physikalisch und chemisch. Das hatte nichts mehr mit dem zu tun, was mich interessiert: das Lebewesen dahinter.“ Letztlich stieß sie auf die Ausbildung zur Technischen Assistentin für naturkundliche Museen und Forschungsinstitute im Senckenberg-Museum Frankfurt. Diese schloss sie 2021 ab.

Nun arbeitet sie im Naturkundemuseum in Mainz und ist dort Museumspädagogin. „Ich kümmere mich um die Organisation, die Vorbereitung und die Durchführung von Führungen, Workshops und Geburtstagen“, erzählt Albrecht. Außerdem zeichnet und verkauft sie Zeichnungen rund um die Paläontologie und gibt auf Social Media Einblicke in ihren Beruf und ihre Leidenschaft. Ende August steht nun für die 26-Jährige ihr bisher größtes Abenteuer an. Für insgesamt fünf Wochen fliegt sie in die USA nach Wyoming und wird ein Team bei Ausgrabungen unterstützen. „Ich begleite zwei Paläontologen zur Morrison-Formation“, sagt sie. Sie gilt als die ergiebigste Quelle für Dinosaurier-Knochen in Nordamerika. „Die Fundquote ist sehr hoch, da sind viele Knochen, die sehr groß sind. Man kann Teile vom Diplodocus oder vom Allosaurus finden.“ Der Diplodocus ist einer der größten Dinos überhaupt. Er lebte vor rund 150 Millionen Jahren.

Dass Albrecht an diesem besonderen Ausflug teilnehmen darf, kam vor zwei Jahren zustande. Auf einer Messe sprach sie mit einem der beiden Paläontologen des Forschungsteams. Dass Albrecht die Wissenschaft mit Social Media verbinde, habe dem Forscher gefallen - „und dann hat er mich zu den Ausgrabungen eingeladen“, erzählt sie.

Was ihr am meisten an der Paläontologie gefällt, kann sie schnell beantworten. „Es ist wahnsinnig toll, in Welten einzutauchen, die es mal gab. Wir können einen Einblick haben. Es ist schön, wenn das Bild von damals klarer wird“, erzählt sie. Auch gefällt ihr, dass sie jederzeit etwas Wertvolles im Gelände finden könnte. „Wie ein Schatz. Ich war immer das Kind, das nur auf den Boden geguckt hat.“

SOCIAL MEDIA Lisa Seline Albrecht ist auch in den sozialen Medien vertreten. Auf Insta-gram informiert sie insgesamt 26 000 Abonnenten über ihre Leidenschaft, die Paläontologie. Ihr Benutzername: @dinogirl.lisaseline. Auch auf TikTok hat sich Albrecht vor einiger Zeit entschieden, alles rund um Dinos und Fossilien zu posten. Dort folgen ihr rund 13 000 Abonnenten. Ihr Benutzername: @lisaseline_ ful

Albrecht geht in ihrer Freizeit am liebsten in Museen und in Steinbrüche. „Ich mag die Mischung aus der Weiterbildung in Museen und dem Nervenkitzel, im Steinbruch etwas zu finden.“

Und gefunden hat die Dino-Expertin schon einiges. Zähne, Knochen, Schädel - und zuletzt ein „Ammoniten-Massengrab“, wie sie es nennt. Etwa 30 Ammoniten sind auf dem Stein zu sehen. Sie sind ausgestorbene Meerestiere, deren Schale die Form einer Spirale hatte. „So viele auf einem Haufen sind sehr selten.“ Das „Ammoniten-Massengrab“ ist etwa 180 Millionen Jahre alt.

Für ihre Ausflüge in Steinbrüche nimmt sie einiges an Ausrüstung mit. „Festes Schuhwerk, Handschuhe, Hammer und Meißel. Beutel oder Boxen für gefundene Sachen, je nach Ort einen Helm. Einen Sonnenschutz, eine Bürste und ein Sieb.“

Auf Social Media ist sie auf Instagram und TikTok vertreten. „Hauptsächlich dokumentiere und berichte ich.“ Wichtig sei ihr, ihre Zuschauer mit Fakten zu versorgen und auf die Paläontologie aufmerksam zu machen. „Ich möchte die Menschen inspirieren.“

Für die Zukunft kann sie sich vorstellen, freiberuflich in Kooperation mit verschiedenen Instituten zu arbeiten. „Ich würde gern bei der Forschung helfen, Ausstellungen gestalten und mehr“, sagt sie. Aber auch das Konstrukt eines Museums reize sie. „Im Naturkundemuseum bin ich zu Hause. Sammlungen, Forschungen, Labor, Präparation - da fühle ich mich wohl.“

Jetzt geht es für die Steinfurtherin aber erst einmal nach Wyoming. „Das ist der absolute Traum für mich. Und eine riesige Chance.“