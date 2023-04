Hochbeete für die Stadt

Von: Michael Humboldt

Zehn Kinder hatten sichtlich ihren Spaß, als sie im Rahmen einer Osterferien-Aktion in der Alten Feuerwache in Bad Nauheim an Holzkisten mitwerkeln durften. Doch die Aktion „Hochbeete für Bad Nauheim“ hat auch einen tieferen Sinn für die gesamte Stadtbevölkerung. Mit den Pflanzen sollen öde Stellen durch Eigeninitiative neu belebt werden.

Die Kinderaugen leuchteten, und alle streckten den Finger nach oben, als es um die Verteilung der Aufgaben ging. Vita Rabinovich, die Erste Vorsitzende im Förderverein für Jugendkultur und Jugendarbeit in Bad Nauheim, erklärte in der Alten Feuerwache am Burgplatz mit großem Einfühlungsvermögen, um was es überhaupt geht beim Projekt „Hochbeete für Bad Nauheim“, ehe die Kinder im Alter zwischen acht und 13 Jahren am Anfang ihrer Osterferien gleich in die Verantwortung genommen wurden. Vor ihnen standen banale Holzkisten. Doch alle sollten schrauben, tackern, hämmern, um sich aktiv am Bau zu beteiligen und den Kisten einen tieferen Sinn zu verleihen.

Bei der Aktion „Hochbeete für Bad Nauheim“ handelt es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen dem Förderverein für Jugendkultur und Jugendarbeit, dem Juka, dem Jugendbeirat und dem Jugendhaus Bad Nauheim. „Der Juka organisiert und unterstützt regionale Projekte, um jungen Kunst- und Kulturinteressierten eine Plattform zu bieten, ihre persönliche Begeisterung zu fördern und zur gemeinsamen Arbeit anzuregen“, betont Vita Rabinovich. Und das ist an an diesem Tag bei den Schülern in der Alten Feuerwache schon einmal gelungen.

Doch worum geht es nun? Ziel des Projektes „Hochbeete für Bad Nauheim“ sei es, so die Erste Vorsitzende, durch den Bau von vorerst acht Hochbeeten die Menschen auf ihre Umgebung aufmerksam zu machen, indem sie die Stadt mitgestalten können. Durch Patenschaften sollen sie eine eigene Möglichkeit zur Bepflanzung erhalten, wobei dabei alle Altersgruppen zusammenkommen und sich begegnen können. Die Kinder zwischen acht und 13 Jahren genauso wie Twens oder rüstige Senioren. Die Hochbeete sollen als kleine grüne Oasen karge Flächen beleben und somit zur Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt beitragen. Los geht es in der Bad Nauheimer Altstadt.

Aufgrund von zwei Bauformen zeichnet sich das Projekt als barrierearm aus. Dabei geht es um Pflanztische in verschiedene Höhen sowie bodentiefe Hochbeete. Nach Absprache mit der Stadtplanung wurden zwei geeignete Standorte am Burgplatz und der Burgpforte ausgewählt.

Die errichteten Hochbeete sollen voraussichtlich im Monat Mai an den Standorten platziert werden. Daraufhin können sich Interessenten aus allen Generationen an den Juka, der die Patenschaften vergeben und koordinieren wird, wenden. Weitere drei Pflanztische sollen schon im April fertiggestellt werden. Bei den Ferien-Kindern haben die Hochbeete in jedem Fall schon mal Hochstimmung entfacht.

