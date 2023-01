Gasaustritt an Lastwagen

Am Montag wurde den Einsatzkräften der Bad Nauheimer Feuerwehr alles abverlangt: Nach dem Einsatz auf der A5, wo ein Porsche auf ein Streufahrzeug auffuhr (Hessenseite), wollte die Feuerwehr gerade wieder ihre Fahrzeuge aufrüsten, als der nächste Alarm kam: Auf der A5 Richtung Kassel trat an einem im Stau stehenden Lkw mit Gasantrieb massiv Gas aus.

Die Autobahn wurde erneut komplett gesperrt, gleichzeitig ging ein Trupp unter Atemschutz vor und nahm die Zugmaschine, aus der weiße Dämpfe austraten, unter die Lupe. Im Motorraum wurde ein Leck ausfindig gemacht, dort zu arbeiten war aber aufgrund des Platzmangels nicht möglich.

Da der Fahrer seinen Lkw erst kurz vorher getankt hatte, musste mit über 400 Litern Flüssiggas gerechnet werden. Der Einsatzleiter entschied sich dazu, das Gas kontrolliert abzulassen und die Ventile an den Tanks schließen zu lassen. Als am Lkw keine Gaskonzentration mehr gemessen werden konnte, wurde die Autobahn in Absprache mit der Polizei wieder freigegeben, heißt es in der Mitteilung abschließend. red