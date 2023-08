„Erna Ente“ wünscht sich Hilfe

Teilen

Im Jahr 2003 sind zahlreiche Enten im Bad Nauheimer Kurpark gestorben, weil viele Besucher die Tiere unkontrolliert gefüttert hatten. Um etwas dagegen zu tun, gründete Ingrid Schmidt den Erna-Ente-Treff. Am Wochenende begeht die Initiative ihr 20-jähriges Bestehen. Wie hat sich das Projekt entwickelt?

Manche Ärgernisse wiederholen sich. Im Fall des Erna-Ente-Treffs sind es unerlaubt fütternde Parkbesucher. Anders als Laura Eßer und ihr Team, die an der Erna-Ente-Station im Bad Nauheimer Kurpark kontrolliert Nahrung geben: täglich um 8.30 Uhr und zwischen 16 und 17 Uhr.

Eßer steht gerade mit einer Schale Weizen am Teichufer. Mütter mit Kindern hocken vor den Wasservögeln und halten das eingeweichte Futter portionsweise für Graugans Buddy und Nilgans Sheila hin. Buddy hat den Flügel gebrochen, Sheila einen angeborenen Kippflügel.

„Wir füttern nur Tiere, die menschliche Hilfe brauchen. Tiere, die alleine klarkommen, die gesund und wild sind, bleiben auch wild und bekommen nichts“, erläutert die 30-Jährige. Im Moment besteht ihren Worten zufolge das Problem, dass Besucher die Vögel am benachbarten Kleinen Teich füttern. „Brot, Kekse oder sogar mal Käsekringel. Es ist immer noch ein Problem, das leider immer mal wieder auftritt. Es sind meistens dieselben Leute, die es immer wieder machen. Das ist für uns dann dumm. Wir stehen hier und warten. Die Kinder freuen sich auf die Gänse, und die sitzen da unten mit vollen Bäuchen und kommen nicht her“, bedauert Eßer.

Gemeinsam mit Anja Grüne und Maike Lang ist sie eines dreier gleichberechtigter Vorstandsmitglieder des Vereins. Neben der Futtersorge besteht das weitere Problem, zu wenige Mitarbeiter zu haben. „Auf Facebook haben wir wieder einen Aufruf gestartet, aber es meldet sich bis jetzt leider niemand. Händeringend suchen wir für morgens und nachmittags Personen, die mit Menschen und Tieren arbeiten wollen.“ Wie Eßer erläutert, gibt es auch eine Aufwandsentschädigung für Helfer. Interessenten sollten wetterfest und möglichst flexibel sein, zudem ein bisschen Ahnung haben. „Wir erwarten keine Gänse-Experten, aber es wäre schon schön, wenn man eine Amsel von einem Raben unterscheiden kann und weiß, wie ein Gänseblümchen aussieht. Einfach ein bisschen Naturgrundwissen“, sagt Eßer mit einem Lächeln.

FEIER

Das Programm zum 20-jährigen Bestehen des Erna-Ente-Treffs im Bad Nauheimer Kurpark sieht verschiedene Punkte vor. Samstag, 2. September: 13 bis 17 Uhr Buttons selbst gestalten; „Schnitzeljagd - Entdecke den Kurpark auf eigene Faust“ (Start an der Erna-Ente-Station). 13 bis 15 Uhr Märchenstunde und Geschichten erzählen mit Susanne vom Papiertheater „Kleine Auszeit“ in der „Pilzlounge“. 13.30 Uhr Naturführung durch den Park. 15 Uhr Führung in die Welt unter Wasser. 16 bis 17 Uhr Fütterung der zahmen Gänse.

Sonntag, 3. September: 13 bis 17 Uhr Buttons gestalten, 13 bis 15 Uhr Märchenstunde und Geschichten erzählen, mit Susanne vom Papiertheater „Kleine Auszeit“ in der „Pilzlounge“. 14 Uhr offizielle Begrüßung mit Bürgermeister Klaus Kreß, Erstem Stadtrat Peter Krank und dem Umweltbeauftragten Rudi Nein; Zeitreise in die vergangenen 20 Jahre. 14.30 Uhr und 15.15 Uhr jeweils Führung in die Welt unter Wasser. 16 bis 17 Uhr Fütterung der zahmen Gänse. Treffpunkt ist die Erna-Ente-Station im Kurpark Bad Nauheim. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Waffeln und Kuchen gesorgt. ihm