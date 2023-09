Entwarnung für Dorea-Häuser

Von: Karl Doemens

Das Haus „Sprudelhof“ in der Bad Nauheimer Bahnhofsallee wird zum 1. November von einem Unternehmen aus Bayern übernommen. Das gilt auch für die Häuser „Christa“ und „Regina“. rohde © Hedwig Rohde

Sieben Wochen nach dem Insolvenz- und Schließungs-Paukenschlag gibt es für Mitarbeiter und Bewohner der Bad Nauheimer Dorea-Häuser „Christa“ und „Regina“ Entwarnung. Zudem ist Haus „Württemberg“ auf einem guten Weg. Neu ist, dass sich Dorea auch von Haus „Sprudelhof“ trennen will. Auch da gibt es gute Nachrichten.

„Wir sind im Plan“, sagt Thomas Oertner. Er ist Geschäftsführer der Vonberg Haus Alexandra GmbH in Ebsdorfergrund bei Marburg und hat bereits vor Wochen signalisiert, das Bad Nauheimer Haus „Württemberg“ aus der Insolvenzmasse der bislang von Dorea Berlin geführten Margarethenhof GmbH übernehmen zu wollen.

In den Häusern „Württemberg“, „Christa“ und „Regina“, die alle zur Margarethenhof GmbH gehören, die wiederum Teil von Dorea ist, wohnen Menschen mit psychischen Erkrankungen. Aktuell arbeite man die juristischen Schritte ab, die vor der Übernahme des Hauses „Württemberg“ erledigt werden müssen, teilt Oertner mit. „Die Übernahme soll zum 1. November 2023 stattfinden. Erfreulicherweise werden die weitaus meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben, und nachdem wir eine sichere Perspektive bieten, ziehen auch keine weiteren Bewohnerinnen und Bewohner mehr aus. Die wenigen frei gewordenen Plätze werden wir gerne Bewohnern der anderen Dorea-Häuser anbieten.“

ÄRGER UM TASCHENGELD Gabriele Z. betreut seit mehr als fünf Jahren den heute 63-jährigen Simon Walter (Name wurde von der Redaktion geändert) in Haus „Württemberg“. Als rechtliche Betreuerin verwaltet sie das Konto, auf das seine Rente ebenso wie die Einkünfte aus seiner Tätigkeit in einer Werkstatt eingezahlt werden. Am 3. Januar dieses Jahres überwies sie von diesem Konto 1500 Euro auf sein bei Dorea geführtes Taschengeldkonto. „Das Geld wurde bis heute nicht gebucht, er erhält seit Monaten kein Taschengeld, stattdessen wurden ihm trotz vorhandener Zusatzzahlungsbefreiung Medikamentenkosten in Rechnung gestellt“, empört sich Z. Nachdem mündliche Anfragen nur ergeben hätten, die Taschengeldkonten seien Teil der Insolvenzmasse, beschwerte sie sich am 19. Juli schriftlich bei der Heimleitung und sandte dieses Schreiben in Kopie an Dorea in Berlin, die Heimaufsicht in Gießen, die Stadt Frankfurt als Sozialhilfeträger und die zuständige Pflegekasse. Bis Redaktionsschluss dieser Zeitung erhielt sie auf dieses Schreiben keinerlei Reaktion. Gute Nachrichten gibt es nun immerhin vom Dorea-Pressesprecher: Er versicherte auf Anfrage dieser Zeitung, Taschengeldkonten seien gegen den Insolvenzfall abgesichert und fielen nicht in die Insolvenzmasse. Und er versprach, der angesprochene Fall werde geklärt. doe

Für zwei weitere Häuser der insolventen Margarethenhof GmbH - „Christa“ und „Regina“ - gab es am späten Freitagnachmittag dann gute Nachrichten: Zum 1. November werde ein Unternehmen aus Bayern diese beiden Häuser übernehmen. Das gelte auch für das Haus „Sprudelhof“, von dem gerade bekannt geworden ist, dass Dorea auch diese Einrichtung abstoßen möchte. Das Haus „Sprudelhof“ gehört ebenfalls zur Margarethenhof GmbH. Wie es nun hieß, hatte es hier schon länger zielführende Verhandlungen mit einem Übernahme-Interessenten gegeben, so dass es in diesem Fall nicht, wie für die anderen drei Häuser, eine Schließungsankündigung hatte geben müssen.

Währenddessen mehren sich die Hinweise darauf, dass teils schon in den Monaten vor der Insolvenz in Dorea-Häusern Abläufe, etwa die Kommunikation mit Angehörigen, zumindest überprüfungswürdig gewesen sind. Am 12. Juli machte sich Werner Buch auf den Weg von seinem Wohnhaus in Bad Homburg zu Haus „Württemberg“ in Bad Nauheim, um dort seine Schwester Karin zu besuchen. In ihrem Zimmer fand er sie nicht vor, stattdessen erhielt er die Auskunft, sie sei in ein Krankenhaus gekommen - warum und wohin, könne man ihm nicht sagen. „Es vergingen Tage“, ohne dass er etwas gehört habe, erinnert sich der Senior. In seiner Verzweiflung rief er bei Dorea in Berlin an - man habe keine Patientenunterlagen, wurde er beschieden. Die Heimaufsicht in Gießen wollte sich kümmern, meldete sich aber nicht zurück. Schließlich rief Buch beim Amtsgericht in Friedberg an, wo er die Mitteilung erhielt, seine Schwester sei gestorben - am 12. Juli 2023, dem Tag, an dem er sie besuchen wollte.

Es sei Aufgabe von Einrichtungs- und Pflegedienstleitung, die in den Stammdaten des Bewohners hinterlegten Personen zu informieren. Diese könnten, müssten aber nicht mit den nächsten Angehörigen identisch sein, erklärt der Pressesprecher zu diesem Fall. „Wenn es im vorliegenden Fall länger als sonst gedauert hat, bis die Nachricht angekommen ist, bedauern wir das sehr. Wir gehen der Sache intern nach“, kündigte er abschließend an.