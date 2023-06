Einer, der anderen hilft

Ein Ohr für die Sorgen der Mitbürger: Seit über 20 Jahren ist Kurt Linkenbach Vorsteher des Ortsgerichts gewesen. Jetzt macht er den Platz frei. Ortsvorsteher der Kernstadt bleibt er noch. ihm-fahle (2) © Petra Ihm-Fahle

Bad Nauheim - Mit seinen Ehrenämtern tritt der Bad Nauheimer Kurt Linkenbach einen Schritt zurück. Er bleibt Ortsvorsteher der Kernstadt, gibt aber den Vorsitz im Ortsgericht ab. Aktuell entscheiden die städtischen Gremien über die Nachfolge des 81-Jährigen. Es dürfte auf Kerstin Eisenreich hinauslaufen.

„Guten Abend. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur Sitzung des Ortsbeirats.“ Mit einem Lächeln heißt Kurt Linkenbach die Anwesenden willkommen. Treffpunkt ist der Sitzungssaal des Rathauses, wo der Ortsbeirat der Kernstadt tagt. Seit 34 Jahren ist der 81-Jährige als Ortsvorsteher aktiv. Dies, seit sich der Ortsbeirat im Mai 1989 erstmals formierte. Ausnahme war eine einzige Wahlperiode, während der ihn Gerhard Zimmermann ablöste.

Worum es nun im Rathaus geht, sind nicht nur Belange der Stadtentwicklung wie die Querungshilfe in der Homburger Straße und die Adresse der neuen Therme. Inhalt sind auch das Ortsgericht und die Person von Linkenbach, denn er ist nicht nur Orts-, sondern auch Ortsgerichtsvorsteher. Letzteres Amt übt er seit 2001 aus, und zwar für den Bezirk I, der die Kernstadt, Rödgen und Wisselsheim umfasst.

Aus gesundheitlichen Gründen hat sich der verheiratete zweifache Vater und fünffache Großvater entschieden, den Vorsitz im Ortsgericht abzugeben. „Es war meine Idee, eine Nachfolge zu finden, und Kerstin Eisenreich hat sich bereit erklärt“, sagt er. Eisenreich ist seine Parteikollegin bei der CDU, war bis 2021 ehrenamtliche Stadträtin und wurde vor einigen Wochen zur Ortsgerichtsschöffin vereidigt.

Linkenbach arbeitet Eisenreich gerade als künftige Vorsteherin ein. Sein Vertreter ist Gerhard Zimmermann, er will künftig zweiter Stellvertreter sein. „Es ist viel Arbeit, deshalb will ich Frau Eisenreich noch unterstützen“, schildert Zimmermann.

Der Magistrat stimmte dem Wechsel bereits zu, nun muss dies auch der Ortsbeirat tun. Heute Abend beschließt der Ortsbeirat Rödgen/Wisselsheim, anschließend das Stadtparlament. Final entscheidet das Amtsgericht.

DAS GREMIUM Fünf Personen stark ist das Ortsgericht normalerweise, im Bad Nauheimer Bezirk I zählt das Gremium aktuell aber sieben Mitglieder. Ernannt wird man für zehn Jahre, ab einem Alter von 65 Jahren wird man nur noch für jeweils fünf Jahre ernannt. Weitere neue Ortsgerichtsschöffen sind Elisabeth Hofmann und Georg Küster. Einzige Voraussezung, um Ortsgerichtsschöffe zu werden, ist nach Aussage von Kurt Linkenbach die Integrität. Wer ins Auge fasst , eines Tages auch einmal dieser Tätigkeit nachzugehen, achtet entweder auf die Ausschreibungen oder spricht den Ortsgerichtsvorsteher/die -vorsteherin an und muss sich beim Magistrat der Stadt Bad Nauheim bewerben. ihm

Ortsbeiratsmitglied Claudia Kutschker (Grüne) dankt Linkenbach im Namen aller für seine langjährigen Aktivitäten. Sein Ausscheiden als Ortsgerichtsvorsteher aus gesundheitlichen Gründen sei bedauerlich und ein Verlust. Sie bezeichnet Linkenbach als „Institution und bekannt als jemand, der anderen Menschen hilft“. Kerstin Eisenreich werde sicher ein guter Ersatz sein. „Es ist toll, dass du sie unterstützt“, betont Kutschker.

Wie Linkenbach dieser Zeitung auf Nachfrage erklärt, hat der Ortsgerichtsvorsteher mittwochsvormittags und -nachmittags Sprechstunde. Allerdings dauert es seinen Worten zufolge länger, die Arbeit zu erledigen.

Zu den Hauptaufgaben gehören die Sterbefälle - durchschnittlich etwa 400 pro Jahr sind es in den drei Stadtteilen. „Bei einem Sterbefall bekommt das Ortsgericht eine Sterbemitteilung vom Standesamt“, erläutert er. Diese beinhaltet, wer die Angehörigen sind und wer Auskunftsperson ist. Sobald die Auskunftsperson mit den Infos antwortet, schreibt Linkenbach eine Sterbefall-Anzeige für das Amtsgericht.

Manch einer glaube, das Ortsgericht sei nur für Beglaubigungen zuständig, aber das sei nicht richtig. „Wir bewerten auch Immobilien - das ist recht umfangreich in Bad Nauheim“, nennt er ein weiteres Beispiel. Die Tätigkeit habe ihm sehr viel Freude gemacht; er sei im Lauf der Jahre ein „richtiges Auskunftsbüro“ geworden. „Es kommen viele Menschen zu mir, die ein Problemchen haben“, sagt Linkenbach.

Rechtlich beraten darf er allerdings nicht. Nachbarschaftsstreitigkeiten gehen nicht ins Ortsgericht - da verweist er stets an die Schiedsleute. Was dem früheren Maschinenbauingenieur an der Tätigkeit im Ortsgericht gefällt, ist die sinnvolle Aufgabe im Rentnerdasein. Dieses Ehrenamt eignet sich seiner Ansicht nach besonders für Menschen, die im Ruhestand sind, da dabei einiges zu tun sei.

Die Institution Ortsgericht bezeichnet er als sehr bürgerfreundlich: „So etwas gibt es nur in Hessen.“ Solange es gesundheitlich geht, will Kurt Linkenbach Ortsvorsteher der Kernstadt bleiben.

Kerstin Eisenreich soll Linkenbachs Nachfolge antreten. © Petra Ihm-Fahle