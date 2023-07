Ein Tag Therme für 33 Euro

Noch ist die Therme eine Baustelle. Doch mittlerweile ist der Eintrittspreis für ein Tagesticket bekannt: Es beläuft sich auf 33 Euro inklusive Sauna, wobei sich noch Schwankungen ergeben können. ihm-Fahle © Petra Ihm-Fahle

Wie oft können sich Besucher den Aufenthalt in der Bad Nauheimer Sprudelhof-Therme eigentlich leisten? Was ein Tagesticket kostet, wurde jetzt im städtischen Haupt- und Finanzausschuss bekannt. Laut Bürgermeister Klaus Kreß (parteilos) ist es ein marktüblicher Preis.

„Die Bürgerschaft wird vor allem wissen wollen, was der Eintritt kostet“, konstatierte der Freie Wähler Markus Theis. Ort dieser Feststellung war das Bad Nauheimer Rathaus, wo der städtische Haupt- und Finanzausschuss am Donnerstagabend zusammenkam. Bürgermeister Klaus Kreß (parteilos) teilte den Preis kurzerhand mit: „Eine Tageskarte inklusive Sauna für die Sprudelhof-Therme wird voraussichtlich 33 Euro kosten. Dabei kann sich noch eine Schwankung von einem bis zwei Euro nach oben oder unten ergeben.“ Die Preise seien „mit Fug und Recht“ marktüblich.

Es folgte ein skurriles Zwiegespräch zwischen FW-Mann Theis und Ausschussvorsitzendem Manfred Jordis (CDU). Jordis zog den Vergleich zur Therme Bad Homburg, wo die Tageskarte nur minimal weniger koste (29 Euro werktags/31 Euro Wochenende). „Und das ist eine alte Therme“, erklärte er. Theis warf ein: „Die haben aber kein Salzwasser.“ Jordis stutzte und bezeichnete es als positiv, das zu haben. Der Freie Wähler war nicht überzeugt: „Wenn das einer nicht mag?“ Jordis war irritiert: „Wer normales Leitungswasser will, hat genügend andere Angebote. Gut, dass wir die Sole haben.“

Wie der Christdemokrat konstatierte, seien 33 Euro pro Tageskarte für manche Menschen sicher ein finanzieller Kraftakt. „Aber es kommen auch viele Menschen aus dem Umland. Ich will als Bad Nauheimer nicht den Eintritt für halb Hessen bezahlen.“ Theis meinte, im Grunde etwas anderes zu meinen. Man müsse sich fragen, wie viel die Stadt an Subventionen dazugibt. „Das Defizit wird immer noch groß bleiben.“

Anlass, im Ausschuss über die Therme zu sprechen, war eine Verteuerung der Investitionskosten. Diese wird im Nachtragsplan 2023 und im Haushaltsjahr 2024 zu Buche schlagen. 3,9 Millionen Euro wird es inklusive eines Mehrbedarfs für die Tiefgarage mehr kosten (siehe Info-Kasten). Das Geld war als sogenannte Verpflichtungsermächtigung schon als Puffer eingeplant gewesen, gleichwohl musste der Finanzausschuss zustimmen. Das geschah geschlossen, nachdem Matthias Mroncz (Projektleiter im Rathaus) und Architekt Andreas Schmitt (BLFP Friedberg) die Mehrausgabe schlüssig begründeten.

KOSTENTABELLE Im November soll die Sprudelhof-Therme die Pforten öffnen. 44 Millionen Euro betragen die Kosten für das Thermalbad, hinzukommt nun die Verpflichtungsermächtigung über 2,95 Millionen Euro. Die Tiefgarage soll 13,736 Millionen Euro plus der Verpflichtungsermächtigung über 950 000 Euro kosten. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Nachschlag von 3,9 Millionen Euro. Für die Herstellung der Wellness-Oase mit Kurmittelhaus im Badehaus 2 fallen 7,184 Millionen Euro an. ihm

Mroncz kam auf die „exorbitanten Unsicherheiten und Preissteigerungen“ im Energie- und Stahlgewerbe zu sprechen. „Wir haben versucht, in Verhandlungen Preisminderungen durchzusetzen und sind auch teilweise erfolgreich gewesen. Bei den Zahlen haben wir alle Blut und Wasser geschwitzt, sind aber letztlich mit einem blauen Auge davongekommen“, sagte er. Wie Architekt Schmitt erläuterte, hätten sich die Energiepreise nicht nur verdoppelt, „sondern wir reden von Faktor 4 bis 5“. Es sei „ohne Worte“.

Wie Bürgermeister Kreß ausführte, wurde das Projekt Therme „personell mit reinen Bordmitteln und ohne externe Einstellung gestemmt“. Er dankte für das Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit BLFP. „Wir mussten keine teuren Projektsteuerer einkaufen.“ Der Thermenbetreiber Kannewischer aus Zürich, BLFP und die Stadt hätten gut zusammengewirkt. „Das ist keine Selbstverständlichkeit“, betonte Kreß unter Applaus des Auditoriums.

Nach Ansicht von FW-Mann Theis ist es wichtig, für die kommenden 30 Jahre genau zu eruieren, was die Therme an jährlichen Kosten für die Stadt bedeutet. Wie der Rathauschef erwiderte, erwarten die Verantwortlichen 320 000 Besucher jährlich ab dem dritten Jahr. „Und das ist konservativ gerechnet.“

Da kämen auch noch andere Dinge dazu. „So ist Bad Salzhausen vom Netz gegangen und Bad Vilbel ist noch nicht so weit“, sagte Kreß. Die Pachteinnahmen der Stadt, die von den Einnahmen der Therme abhängig sein werden, beschrieb er als überschaubar in den ersten Jahren. Im dritten Jahr sei dann mit 1,1 Millionen Euro zu rechnen.

„Der verspätete Hotelstart tut weh, denn pro Hotelgast wäre ein Anteil an die Stadt geflossen“, räumte er ein. Die Mitarbeitenden, die in der Therme eingesetzt werden, würden teilweise jetzt schon in die Technik eingewiesen. „Das ist sehr professionell“, stellte er fest. Und fügte hinzu: „Kannewischer macht es auch nicht zum ersten Mal.“